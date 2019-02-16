Bolton: Maduro'nun generalleri, muhalefetle gizlice görüşüyor

© AFP 2018 / MARTIN GOLDHAHN / DPA ABD, Venezüella'ya askeri uçaklarla 250 tonluk 'insani yardım' taşıyacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusundaki generallerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bilgisi dışında muhalefetle gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Fox News'e demeç veren Maduro, Maduro'yu destekleyen Venezüellalı bazı bürokratların ve generallerin muhalefetle gizli görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

Bolton, "Devlet Başkanı Maduro bunun farkında değil, görünür bir şekilde yapılmıyor ancak müzakereler yapılıyor" dedi.