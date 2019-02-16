'ABD ordusunun savaşa hazırlık seviyesinde düşüş var'

ABD ‘düşmanlarının' son yıllarda askeri potansiyellerini arttırdığına dikkat çekilen raporda ayrıca, "ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen öncelikli hedef, savaşa hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve Rusya ile Çin gibi dünya çapındaki rakiplerine karşı olası büyük askeri harekatlara hazırlık olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Pentagon'un son zamanlarda zor kararlar vermek zorunda kaldığına vurgu yapılan raporda, siber operasyonlar ve elektronik harp savaş yönetimiyle bağlantılı kadro birimlerinden kaynaklanan problemlerin ve Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri muharebe ekiplerinde çalışacak askeri personelin yetersizliğinin durumu daha da karmaşıklaştırdığı belirtildi.
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