Trump'tan Avrupa'ya IŞİD 'tehdidi': Serbest bırakmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri IŞİD'li teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak" ifadelerini kullandı.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

​IŞİD'li teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok para harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. IŞİD'in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.