ABD: Suriye'den çekildiğimiz bölgelere Esad'ın girmesine izin vermeyeceğiz

© Fotoğraf : SANA Esad: Amerikalılar sizi korumayacak

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilme planını ‘hızla ve aniden' hayata geçirmeyeceklerini söyledi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu ani ve hızlı değil, adım adım ilerleyecek bir çekilme olacak" dedi.

Jeffrey'nin, "Buradaki kapasitemizi koruyacağız ve çekilme ortaklarımızla koordinasyon halinde olacak" deyip, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" demesi dikkat çekti.

Jeffrey, "Washington'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı ve IŞİD'le savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.