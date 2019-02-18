ABD'li korgeneral: DSG, Esad veya Rusya'yla işbirliği yaparsa askeri desteğimizi çekeriz

IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad veya Rusya ile işbirliği yapmaları halinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) desteği çekeceklerini söyledi.

Suriye'den çekilmeye hazırlanan ABD'de askeri yetkililer, Washington'un desteklediği Kürt güçlere çekilme süreci sonrası uygulanabilecek sert kararlar hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kürt güçlerin özerk bölge konusunda Şam yönetimiyle görüşmeler yapması bağlamında DSG'ye mesaj gönderen LaCamera, Esad veya Rusya ile işbirliği yapılması halinde DSG'ye sunulan askeri desteği kesmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

"DSG üyelerini bizim partnerimiz olmaya devam ettikleri sürece eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz" diyen LaCamera, Kürtlerin ABD'nin artık ilişki içinde olmadığı Esad yönetimine ya da Ruslara yönelmesi halinde partnerliğin sona ereceğinin altını çizdi.