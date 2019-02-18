Apple'a 'ölüme sebebiyet verme' davası: Patlayan iPad yangına sebep oldu

ABD'de yangında olan ölen bir kişinin yakınları, söz konusu yangına patlayan bir iPad'in neden olduğunu iddia edip Apple'a dava açtı.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde 2017 yılının Şubat ayında gerçekleşen yangında, Bradley Ireland isimli bir kişi hayatını kaybetmişti.

Mutfakta durduğu öğrenilen ve patlaması sonucunda yangına sebebiyet verdiği iddia edilen iPad'le ilgili olarak ise, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Ireland'ın çocukları Julia Ireland Meo ve Benjamin Ireland tarafından Apple'a dava açıldı.

New Jersey Bölge Mahkemesi ise, 'ürünün pil sisteminden meydana gelen bir hata' sonucu patladığı iddia edilen ürünle ilgili olarak suçlamaların doğrudan Apple'a bağlanmasına izin verdi.

'TEHLİKELİ VE GÜVENSİZDİ'

Apple'a yöneltilen suçlamalarda, "Söz konusu tablet, tasarımında veya üretiminde yer alan hatalar veya yeterli uyarı eksikliğinden kaynaklı olarak, makul olmayan bir biçimde tehlikeli ve güvensizdi" ifadelerine yer verildi.

Apple'a yöneltilen davada belirli bir miktar istenmese de, davalıdan iki yıllık faiziyle birlikte telafi edici bir tazminat, maliyet ve avukatlık ücretleri de talep ediliyor.

Ireland'ın çocuklarının davayı açmaları için neden iki yıla yakın bir süre bekledikleri ise bilinmiyor.