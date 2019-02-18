FBI cephesinden yeni iddia: Kuzey Kore füzeleriyle ilgili Amerikan istihbaratını reddeden Trump, 'Size değil, Putin'e inanıyorum' dedi

Emekliye ayrılmasına saatler kala işten atılmış olan McCabe, kitabının tanıtımı kapsamında konuk olduğu TV programlarında, FBI'ın iki yıldır Trump'ın dur duraksız saldırıları altında olduğunu, bu yüzden anılarını kaleme aldığını söyledi.
CBS'in 60 Dakika programına da çıkan eski FBI yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore'nin silah kabiliyetleriyle ilgili bir toplantıda gerekli gereksiz uzun münakaşalara girip çevresindeki istihbaratçıları aşağıladığından söz etti. Sözkonusu toplantıya katılmadığını, ama ayrıntılarını FBI'daki çalışma arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen McCabe, şöyle konuştu:
Bunun üzerine toplantıdaki istihbarat yetkilileri 'Bu, bizim hükümetimizin elindeki hiçbir istihbarat raporuyla uyuşmuyor' karşılığını verince Trump 'Umurumda değil. Ben Putin'e inanıyorum' dedi."
Trump'ın sözlerini 'akla ziyan' diye niteleyen eski FBI Başkan Vekili, ABD Başkanı'nın böyle söylediğini öğrendiğinde 'şoke olduğunu' belirtti:
"Bu çabalara tam bir inanmazlıkla karşılık vermesi ve her gün uğraşmak zorunda olduğu işlerin gerçek durumunu öğrenmek istememesi benm için gerçekten şoke ediciydi.
Trump, uzun süre nükleer savaş tehdidinin kenarında dans ettikten sonra, 12 Haziran 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilk baş başa zirvesini gerçekleştirmişti. İki liderin ortak bildirisinde, Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tümüyle arınması için çalışma sözü verirken Trump, Kuzey Kore'ye bazı güvenlik garantileri vaat etmişti.
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