FBI cephesinden yeni iddia: Kuzey Kore füzeleriyle ilgili Amerikan istihbaratını reddeden Trump, 'Size değil, Putin'e inanıyorum' dedi

FBI'ın eski 2 numarası McCabe, kendisini kovan Trump'la ilgili yeni ifşaatlarda bulundu.

© REUTERS / Jim Young 'Trump'a Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin FBI soruşturması başlatıldı'

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mart 2018'de kovulan eski FBI Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Andrew McCabe, "Tehdit: Terörizm ve Trump çağında FBI Amerika'yı nasıl koruyor" başlığı altında anılarını yayımladı.

Emekliye ayrılmasına saatler kala işten atılmış olan McCabe, kitabının tanıtımı kapsamında konuk olduğu TV programlarında, FBI'ın iki yıldır Trump'ın dur duraksız saldırıları altında olduğunu, bu yüzden anılarını kaleme aldığını söyledi.

CBS'in 60 Dakika programına da çıkan eski FBI yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore'nin silah kabiliyetleriyle ilgili bir toplantıda gerekli gereksiz uzun münakaşalara girip çevresindeki istihbaratçıları aşağıladığından söz etti. Sözkonusu toplantıya katılmadığını, ama ayrıntılarını FBI'daki çalışma arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen McCabe, şöyle konuştu:

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek

"Münakaşalardan biri Kuzey Kore hükümetinin son füze denemelerinden biri hakkındaydı. Özünde ABD Başkanı'nın dediği, Kuzey Korelilerin bizi burada balistik füzelerle vuracak kabiliyete sahip olduğuna inanmadığıydı. İnanmıyordu, çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisine Kuzey Korelilerde aslında öyle füzelerin olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine toplantıdaki istihbarat yetkilileri 'Bu, bizim hükümetimizin elindeki hiçbir istihbarat raporuyla uyuşmuyor' karşılığını verince Trump 'Umurumda değil. Ben Putin'e inanıyorum' dedi."

Trump'ın sözlerini 'akla ziyan' diye niteleyen eski FBI Başkan Vekili, ABD Başkanı'nın böyle söylediğini öğrendiğinde 'şoke olduğunu' belirtti:

"Bu çabalara tam bir inanmazlıkla karşılık vermesi ve her gün uğraşmak zorunda olduğu işlerin gerçek durumunu öğrenmek istememesi benm için gerçekten şoke ediciydi.

Ocak ayında Reuters haber ajansı, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin (CSIS) bir raporundan alıntı yaparak, Kuzey Kore'nin Sino-ri'deki füze operasyon üssünün aslında Güney Kore, Japonya ve ABD'nin Pasifik'teki Guam Adası'na ulaşabilecek balistik füzeler geliştirme merkezi olduğu iddiasına yer verdi. CSIS raporuna göre 27 Aralık 2018 tarihli uydu görüntüleri, Sino-ri üssünün girişinden yeraltı deposu, korunaklı sığınaklar ve karargahı gösteriyordu.

Trump, uzun süre nükleer savaş tehdidinin kenarında dans ettikten sonra, 12 Haziran 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilk baş başa zirvesini gerçekleştirmişti. İki liderin ortak bildirisinde, Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tümüyle arınması için çalışma sözü verirken Trump, Kuzey Kore'ye bazı güvenlik garantileri vaat etmişti.