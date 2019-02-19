Trump, eski FBI Başkan Yardımcısının iddiasını yorumladı: Yapılan yasadışı bir darbe girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında kendisini görevden almaya yönelik görüşmeler yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak "Yasadışı ve haince bir davranış" dedi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD Başkanı'na yönelik yasadışı bir darbe girişimidir" ifadesini de kullandı.

“This was an illegal coup attempt on the President of the United States.” Dan Bongino on @foxandfriends True! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Şubat 2019

BBC Türkçe'nin haberine göre Trump'ın açıklaması, eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'nin Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından geldi.

Andrew McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in 2017 yılında kendisiyle, anayasının, "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesi hakkında bazı kabine üyeleriyle görüşmeler yaptığını iddia etti.

McCabe, "(ABD Anayasası'nın 2. maddesinde 1967 yılında yapılan) 25. değişiklikle ilgili görüşmelerde Rod benimle diğer kabine yetkililerinin kaç tanesinin bu tür bir çabayı destekleyip desteklemeyeceğini konuştu. Adil olmak gerekirse çok stresli bir dönemdi. Çok kaotik, öfkeli bir sohbet içinde ne noktada olduğumuzu ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini ortaya attı" dedi.