Votel'den SDG'nin 'çekilmeme' talebine yanıt: Anlıyoruz, ancak şu aşamada o yolda değiliz

Amerikan medyasına konuşan Cilo, ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediğini ifade etti.
Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel, "Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil" ifadesini kullandı.
ABD'nin Suriye'de asker bırakmasının söz konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise Votel, "Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyonun kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık" dedi.
Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.
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