16 eyalet Trump'a dava açtı: Yetkilerini kötüye kullanıyor

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne başvuru yapan eyaletler Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve Michigan olarak sıralandı. Maryland dışında tüm bu eyaletlerin valisi Demokrat ve belediye meclislerinde de çoğunluk durumundalar. Eyaletler, duvar inşasının milyonlarca dolara mal olacağını ve ABD ekonomisine zarar vereceğini savunuyor.

‘BU BİR TİYATRO DEĞİL'

Başkanlık yetkilerini kötüye kullanmasını engellemek için Trump'ı mahkemeye verdiklerini söyleyen Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, şu ifadeleri kullandı, "Başkan Trump'ın, Kongre'nin kanuni bir şekilde eyaletlerimizde yaşayan insanlara aktarmış olduğu vergi gelirlerini tek taraflı olarak yağmalamasına dur demek için dava açıyoruz. Çoğumuz için, Başkanlık Ofisi bir tiyatro salonu değil."

İLK DAVA BAŞVURUSU CUMA GÜNÜ YAPILDI

Aslında bu başvuru ilk de değil. Teksas eyaletinden bir çevreci grup ve üç mülk sahibi de acil durum ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Cuma günü Donald Trump aleyhine dava açmıştı.

6.7 MİLYARA ÇIKABİLİR

Başkan Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan ve oldukça tepki çeken Meksika duvarına ayrılan fon için Demokratların onay vermemesi nedeniyle bütçe de onaylanamamış ABD hükümeti 35 gün kapalı kalmıştı.

ABD yönetimi ile Kongre arasında imzalanan anlaşma uyarınca göreve başlayan hükümet benzer bir kapanmayı bir kez daha yaşamamak için bütçeyi geçirmişti. Buna göre duvar için bütçeden 1.4 milyar dolar ayrılması öngörülüyor. Ancak Trump'ın acil durum ilanıyla birlikte bu tutar 6.7 milyar dolara kadar çıkabiliyor.

ACİL DURUM İLANI NE GETİRİYOR?

Trump, ülkenin güneyinde bir göç krizi olduğunu savunarak ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Bu ilan, Trump'ın, duvarın inşası konusunda Kongre'yi karar alma sürecinin dışında bırakmasını kolaylaştırıyor. Başkana özel ve geniş yetkiler tanıyan bu durum, özellikle Demokratlar tarafından anayasayı ihlal olarak görülüyor.