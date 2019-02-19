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10:48 19 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Artık sadece Venezüella'da değil Nikaragua ve Küba'da da sosyalizm ve komünizmin sayılı günleri kaldı

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (78)
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    ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemeye devam eden Venezüella ordu mensuplarını ‘üstü kapalı’ tehdit ederek, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar" dedi.

    ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinde yaşayan Venezüellalı Amerikalılarla bir araya geldi.

    ​Burada yaptığı konuşmada Trump, ağırlıklı olarak Maduro'nun meşru lider olmadığı ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun meşru devlet başkanı olduğu şeklindeki Amerikan tezlerini yineledi.

    ‘ABD ASLA KOMÜNİST BİR ÜLKE HALİNE GELMEYECEK'

    "Juan Guaido'nun ve Venezüella halkının yanındayız. Artık sadece Venezüella'da değil, Nikaragua ve Küba'da da sosyalizmin ve komünizmin sayılı günleri kaldı" ifadelerini kullanan Trump, konuşmasında birçok kez ‘ABD'nin asla komünist bir ülke haline gelmeyeceğini' söyledi.

    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
    © AA / Lokman İlhan
    Venezüella'da Guaido'dan 23 Şubat çağrısı
    Şu ana kadar Maduro'nun yanında duran Venezüella ordusuna ilişkin ilk kez keskin ifadeler kullanan Trump, ‘üstü kapalı' bir biçimde ordunun üst kademesini tehdit etti.

    ‘MADURO'YU DESTEKLEMEYİ SEÇERSENİZ, HER ŞEYİ KAYBEDECEKSİNİZ'

    Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz."

    Venezüella için barışçıl bir güç devri istedikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

    ‘VENEZÜELLA'DA SOSYALİZM ÖLÜYOR'

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Venezüella'da hükümetten muhalefete konser misillemesi
    Konuşmasında diğer Latin Amerika ülkelerine de değinen ve bu ülkelerde de Venezüella'nın yaşadığına benzer süreçler yaşanabileceğini ima eden Trump, "Venezüella'da ve batı yarımküre boyunca sosyalizm ölüyor, özgürlük, refah ve demokrasi yeniden doğuyor" dedi.

    Trump ayrıca Venezüella dışında Nikaragua ve Küba'da da 'özgürlük ve demokrasi yolunun güçlendiği' yorumunu yaptı.

    ABD'nin gönderdiği insani yardımların Venezüella'ya girişine izin vermeyen Maduro yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, ülkedeki yoksulluktan Maduro'yu sorumlu tuttu.

    KRİZ NASIL BAŞLAMIŞTI?

    An AH-64 Apache attack helicopter stands in front of a Galaxy C-5 transport plane at the US Air Base in Ramstein, western Germany, February 22, 2017.
    © AFP 2018 / MARTIN GOLDHAHN / DPA
    ABD, Venezüella'ya askeri uçaklarla 250 tonluk 'insani yardım' taşıyacak
    Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (78)

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    Etiketler:
    komünizm, sosyalizm, Juan Guaido, Donald Trump, Nicolas Maduro, Kosta Rika, Panama, Nikaragua, Venezüella, Küba, Bolivya, Arjantin, Çin, Türkiye, ABD, Rusya
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