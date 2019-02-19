Trump: Artık sadece Venezüella'da değil Nikaragua ve Küba'da da sosyalizm ve komünizmin sayılı günleri kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemeye devam eden Venezüella ordu mensuplarını ‘üstü kapalı’ tehdit ederek, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinde yaşayan Venezüellalı Amerikalılarla bir araya geldi.

Today more than 50 countries around the world now recognize the rightful government of Venezuela. The Venezuelan people have spoken and the world has heard their voice. They are turning the page on Socialism and Dictatorship; and there will be NO GOING BACK! pic.twitter.com/C3DL5RFfiE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2019

​Burada yaptığı konuşmada Trump, ağırlıklı olarak Maduro'nun meşru lider olmadığı ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun meşru devlet başkanı olduğu şeklindeki Amerikan tezlerini yineledi.

‘ABD ASLA KOMÜNİST BİR ÜLKE HALİNE GELMEYECEK'

"Juan Guaido'nun ve Venezüella halkının yanındayız. Artık sadece Venezüella'da değil, Nikaragua ve Küba'da da sosyalizmin ve komünizmin sayılı günleri kaldı" ifadelerini kullanan Trump, konuşmasında birçok kez ‘ABD'nin asla komünist bir ülke haline gelmeyeceğini' söyledi.

'The days of socialism and communism are numbered,' claims #Trump during Miami rally on #Venezuela pic.twitter.com/8O8Kfgbz05 — Ruptly (@Ruptly) February 19, 2019

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© AA / Lokman İlhan Venezüella'da Guaido'dan 23 Şubat çağrısı

Şu ana kadar Maduro'nun yanında duran Venezüella ordusuna ilişkin ilk kez keskin ifadeler kullanan Trump, ‘üstü kapalı' bir biçimde ordunun üst kademesini tehdit etti.

‘MADURO'YU DESTEKLEMEYİ SEÇERSENİZ, HER ŞEYİ KAYBEDECEKSİNİZ'

Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz."

Venezüella için barışçıl bir güç devri istedikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

President Trump on Venezuela: "We seek a peaceful transition of power, but all options are open" https://t.co/E9TewE5X6g pic.twitter.com/yh95ICvrOZ — CBS News (@CBSNews) February 18, 2019

​‘VENEZÜELLA'DA SOSYALİZM ÖLÜYOR'

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella'da hükümetten muhalefete konser misillemesi

Konuşmasında diğer Latin Amerika ülkelerine de değinen ve bu ülkelerde de Venezüella'nın yaşadığına benzer süreçler yaşanabileceğini ima eden Trump, "Venezüella'da ve batı yarımküre boyunca sosyalizm ölüyor, özgürlük, refah ve demokrasi yeniden doğuyor" dedi.

Trump ayrıca Venezüella dışında Nikaragua ve Küba'da da 'özgürlük ve demokrasi yolunun güçlendiği' yorumunu yaptı.

ABD'nin gönderdiği insani yardımların Venezüella'ya girişine izin vermeyen Maduro yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, ülkedeki yoksulluktan Maduro'yu sorumlu tuttu.

KRİZ NASIL BAŞLAMIŞTI?

© AFP 2018 / MARTIN GOLDHAHN / DPA ABD, Venezüella'ya askeri uçaklarla 250 tonluk 'insani yardım' taşıyacak

Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.