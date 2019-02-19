Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım

© AP Photo / Carolyn Kaster Sanders: Beyaz Saray'da bir ırkçının görevlendirilmesi kabul edilemez

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Adaylığını Vermont Public Radio'ya (VPR) verdiği röportajda duyuran Sanders, "Bunu ilk olarak Vermont eyaletinde yaşayan insanların duymasını istiyorum" dedi ve "Devrime 2016 kampanyasıyla birlikte başlamıştık ve şimdi bu devrimi ileriye götürme zamanı" ifadelerini kullandı.

2016 yılındaki seçimlerde de aday adayı olmuş, ancak yapılan ön seçimlerde demokratların diğer başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı başarısız olmuştu.

'TRUMP, HERKESİ ZORA SOKAN SİSTEMİN EN AŞIRI SEMPTOMU'

2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için ayrıca ABD'de Demokrat Parti'nin en solundaki siyasetçilerinden biri olarak bilinen Senatör Elizabeth Warren da adaylık açıklamasında bulunmuştu. 69 yaşındaki Warren, Trump için "Amerika'da yanlış giden şeylerin, zengin ve güçlüleri pohpohlayıp diğer herkesi zora sokan yolsuz sistemin en sonuncu ve en aşırı semptomu" ifadelerini kullanmıştı.