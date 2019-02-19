Ivanka Trump, babasını eleştiren Merkel’i alkışlamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Amerikan liderine yönelttiği eleştiriye verdiği tepki dikkat çekti.

© Fotoğraf : İHA ABD Başkan Yardımcısı Pence, Merkel ile İran konusunda tartıştı

Batı medyasının aktardığına göre Merkel, Donald Trump'ın Alman otomobillerini ‘ulusal tehdit' olarak görmesini tepki göstererek, "Otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Onlar ABD'de üretiliyor" dedi.

Merkel, BMW'nin en büyük fabrikasının Bavyera'da değil Güney Carolina'da olduğunu vurguladığında salonda alkış koptu.

Alman lideri alkışlamayan tek kişi ise Ivanka Trump oldu.



Ivanka Trump'ın, Merkel'in sözlerini soğuk karşılaması medyanın gözünden kaçmadı.