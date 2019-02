Bolton, Maduro’ya Bob Dylan şarkısıyla seslendi: Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya efsane sanatçı Bob Dylan’ın bir şarkısından alıntı yaparak, “Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et. Şimdi yüzmeye başlasan iyi edersin, yoksa bir taş gibi batacaksın” dedi.

Venezüella'da yaşanan yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir kez daha Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik çağrıda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı bu kez ise Maduro'ya yönelik efsane sanatçı Bob Dylan'ın ‘The Times They Are a-Changing(Zaman Değişiyor) şarkısından alıntı yaparak, "Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et. Şimdi yüzmeye başlasan iyi edersin, yoksa bir taş gibi batacaksın. Çünkü Venezüella'da zaman değişiyor" dedi.