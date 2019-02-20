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11:30 20 Şubat 2019
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    S-400 hava savunma sistemi

    Pence'ten Erdoğan'a gizli ikna telefonu: Moskova'dan S-400 almayın

    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    ABD
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından ABD lehine vazgeçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ‘gizli' bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

    S-400
    Sputnik
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    Londra merkezli Middle East Eye sitesinden Ragıp Soylu'nun aktardığına göre, Erdoğan tekliften fazla etkilenmedi. 

    Adı açıklanmayan iki Türk yetkiliye dayana habere göre geçen hafta yapılan görüşmede Pence, Erdoğan'dan Moskova ile varılan anlaşmayı iptal etmelerini istedi. Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘selamını' da iletti. 

    Türkiye'nin alternatif olarak Patriot sistemlerine yönelmesini isteyen Pence, anlaşmanın hâlâ masada olduğunu da sözlerine ekledi. 

    Ancak Erdoğan'ın ‘Moskova ile varılan anlaşmanın geri dönülemez bir noktada olduğunu' söylediği aktarıldı. Ayrıca habere göre Erdoğan, Patriotların şu üç özellik nedeniyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını iletti: Zamanında teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi.

    Mike Pence'in bunun üzerine teslimatın hızlandırılabileceğini ancak diğer konularda teminat veremeyeceğini söylediği aktarıldı.

    Türkiye ya da Beyaz Saray telefon konuşmasıyla ilgili kamuoyuna bir metin sunmazken, habere dair yorum da gelmedi.

    ERDOĞAN BURDUR'DA GÜNDEME GETİRDİ

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhan Başçuhadar
    Erdoğan: 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?
    Haberde, Erdoğan'ın pazartesi günü seçim çalışmaları kapsamında Burdur'da yaptığı bir konuşmada ABD'nin tavır değişikliğini eleştirdiği hatırlatıldı.

    Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sınırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale getirecek operasyonlar yürütürken diğer yandan da alternatif hava savunma sistemleri arayışına girdik. Rusya ile S-400 hava savunma sistemi alma anlaşması, bu arayışın bir neticesidir. Şayet bize, ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimizce zamanında ve makul şartlarda verilmiş olsaydı, buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi kalkmışlar bize 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar. Niye vazgeçelim?"

    KRİZ YARATTI, YAPTIRMLAR MASADA

    S-400 Triumf hava savunma füze sistemi
    © Sputnik / Mihail Mokrushin
    ‘ABD, Türkiye'nin S-400 alımını engellemek için sıkışırsa ülkeyi ekonomik olarak mahvetmeye kalkabilir'
    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere birçok NATO üyesi ülkenin itirazlarına neden olmuştu.

    Bu ülkeler S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini belirtirken, ABD, Türkiye'den S-400'ler ile Patriot'lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor. S-400'lerin alımı nedeniyle bir dizi yaptırım uygulanması da gündemde.

    ABD Kongresi tarafından 2017'de onaylanan Amerika'nın Düşmanlarına Dönük Yaptırımlar Yasası (CAATSA) gereği, Rusya askeri endüstrisi ile yürütülen anlaşmalar nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasının önü açık. Her ne kadar Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma bu yasadan önce imzalansa da ABD'li diplomatlar yaptırım uygulamanın mümkün olduğunu savunuyor.

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    Etiketler:
    Middle East Eye, S-400, CAATSA, Hava savunma sistemi, Yaptırım, anlaşma, füze, Patriot, NATO, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Donald Trump, Türkiye, ABD, Moskova, Rusya
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