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13:44 21 Şubat 2019
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    Tutuklanan Paul Hasson'un silahları

    ABD'de 'ölüm listesi' hazırlayan ırkçı saldırgan tutuklandı: Dünyadaki herkesi öldürmenin bir yolunu hayal ediyorum

    ABD
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    ABD'de bir sahil güvenlik teğmeninin, çok sayıda cinayet işlemeyi planladığı iddiasıyla geçen hafta tutuklandığı öğrenildi. Soruşturma esnasında, tutuklanan teğmenin "Dünyadaki herkesi öldürmenin bir yolunu hayal ediyorum" notunu aldığı ortaya çıkarıldı.

    Anders Breivik
    © AFP 2018 / Lise Aaresud
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    ABD Maryland Silver Spring'de yaşayan 49 yaşındaki Paul Hasson'un, önde gelen Demokrat siyasetçiler ve CNN ile MSNBC'den birkaç gazeteciden oluşan bir 'ölüm listesi' hazırladığı iddia edildi.

    Irkçı fikirlere de sahip olduğu bilinen Hasson'un davası, terörle mücadele uzmanı Seamus Hughes ve 'Aşırılıkçılık üzerine George Washington Programı' tarafından açıklanan Hasson davasında, potansiyel saldırganın aynı zamanda ırkçı fikirlere sahip olduğu belirtildi.

    Hasson'un listesindeki siyasetçiler arasında, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Senatör Chuck Schumer, ABD Kongre üyesi Cory Booker, Senatör Richard Blumenthal, Senatör Kamala Harris, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Beto O'Rourke bulunurken, gazeteciler arasında ise Chris Cuomo, Van Jones ile MSNBC'den Chris Hayes, Ari Melber ve Joe Scarborough bulunuyordu.

    NORVEÇLİ BRIEVİK'İN DÜŞÜNCELERİNE İNANIYOR

    Mahkeme belgelerine göre Hasson, Norveç'te düzenlediği iki terör saldırısında 77 kişinin ölümüne yol açan Anders Breivik'in aşırı ırkçı düşüncelerine inandığı tespit edildi.

    Gucci
    © AFP 2018 / Andreas SOLARO
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    Hasson'un ayrıca, Breivik'in manifestosuna göre 'saldırı yeteneğini artırmak' amacıyla steroid ve hormon kullandığı belirlendi.

    Savcılar, Hasson hakkında "Davalı, devlet yönetimini etkilemeyi amaçlayan ve insan hayatı için tehlikeli eylemlerde bulunma eğiliminde olan yerel bir terörist" ifadelerini kullandı.

    ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcüsü Astsubay Barry Lane, yaptığı açıklamada Hasson'un tutuklanmasının Sahil Güvenlik tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

    "Washington'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda aktif görevde olan Sahil Güvenlik üyesi, geçen hafta silah ve uyuşturucu suçlarından ötürü FBI ve Adalat Bakanlığı ile koordine halinde yapılan bir çalışma sonucunda tutuklandı. Bu açık bir soruşturma olduğu için, Sahil Güvenlik daha fazla detaya sahip değildir."

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    Natalie Portman
    © AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT
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    Hakkında devam eden soruşturma kapsamında Hasson'un, e-posta adresine kaydettiği bir gönderi taslağında "Dünyadaki herkesi öldürmenin bir yolunu hayal ediyorum" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

    Tanınmış bir ABD'li neo-Nazi liderine gönderilmek üzere kaydedilen başka bir taslakta ise, Hasson'un "Avrupa'nın kaybettiği görülüyor, beyazlar için vatana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Hasson'un evinde yapılan aramada ise, 15 silah ve binden fazla mermi bulundu. Eski bir denizci olan Hasson'un duruşması ise ABD Maryland Bölge Mahkemesi'nde görülecek.

    Hasson'un 'ölüm listesinde' yer alan Senatör Blumenthal'in sözcüsü Maria McElwain ise, "Senatör, şiddet ve nefret dolu aşırılıkçılıkla mücadele çabalarından ötürü FBI'ya ve federal savcılara teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ölüm listesi, Aşırıcılık, silah, tutuklama, Irkçılık, saldırı, Neo-Naziler, Aşırılıkçılık üzerine George Washington Programı, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), MSNBC, ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu, ABD Kongresi, CNN, Maria McElwain, Barry Lane, Ari Melber, Chris Hayes, Chris Cuomo, Beto O'Rourke, Seamus Hughes, Paul Hasson, Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, Joe Scarborough, Van Jones, Richard Blumenthal, Chuck Schumer, Cory Booker, Anders Breivik, Silver Spring, Maryland, Norveç, ABD
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