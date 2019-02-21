Bolton: Venezüella'nın BM Askeri Ataşesi, Guaido'yu 'geçici başkan' olarak tanıdığını açıkladı

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bolton, "Venezüella'nın BM Askeri Ataşesi Albay Pedro Chirinos, Juan Guaido'yı Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığına ilişkin resmi açıklamada bulundu" ifadelerini kullandı.
Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 Şubat 2019
ABD Başkanı Donald Trump ise, kendisine yöneltilen 'Venezüella'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı' sorusuna ise "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadeleriyle cevap vermişti.
Öte yandan, Rusya, Türkiye, Meksika, Uruguay ve Çin ise, Venezüella devlet başkanı Nicolas Maduro'yu tanıdıklarını açıklamıştı.
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