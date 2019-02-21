Bolton: Venezüella'nın BM Askeri Ataşesi, Guaido'yu 'geçici başkan' olarak tanıdığını açıkladı

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bolton, "Venezüella'nın BM Askeri Ataşesi Albay Pedro Chirinos, Juan Guaido'yı Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığına ilişkin resmi açıklamada bulundu" ifadelerini kullandı.

Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 Şubat 2019

© AP Photo / Fernando Llano Venezüella, askerlerini sınırda konuşlandırılıyor

​Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, ABD ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu desteklemesiyle derinleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, kendisine yöneltilen 'Venezüella'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı' sorusuna ise "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadeleriyle cevap vermişti.

Öte yandan, Rusya, Türkiye, Meksika, Uruguay ve Çin ise, Venezüella devlet başkanı Nicolas Maduro'yu tanıdıklarını açıklamıştı.