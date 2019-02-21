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17:23 21 Şubat 2019
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    Huawei

    Pompeo: Huawei sistemlerini kullanan ülkelerle işbirliği yapmayacağız

    © REUTERS / Aly Song
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Huawei sistemlerini kullanan ülkelerle işbirliği veya bilgi paylaşımı ilişkisine girmeyeceğini açıkladı.

    Çin'in teknoloji devi Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei
    © Fotoğraf : YouTube
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei sistemlerini kullanan ülkelerle 'güvenlik endişeleri nedeniyle' partnerlik veya bilgi paylaşımı ilişkisine girmeyeceğini açıkladı.

    Pompeo, Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki ulusların Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarını uygulamak konusundaki riskleri anlamaları gerektiğini söyledi ve bunu yapan şirketin sistemlerini kullanmayacaklarını söyledi.

    HUAWEI: 5G ATOM BOMBASI DEĞİL

    Öte yandan, Amerikalı bir gazeteciyle ilk röportajını 'CBS This Morning' programından Bianna Golodrgya ile gerçekleştiren Huawei kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, şirketinin eleştirilere konu olan ve 30'dan fazla ülkede uygulama kontratı yapılan 5G teknolojisiyle ilgili konuşarak "5G teknolojisinin askeri ekipmanla aynı seviyede olduğu söyleniyor. 5G atom bombası değil" ifadelerini kullandı.

    Ren ayrıca, "Şimdi 5G'yi piyasaya sürüyoruz ve yakında 6G'yle de karşılayacağız. Ve gelecekte, Amerika Birleşik Devletleri için de uygun yeni ekipman olacağını söyledim" dedi.

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    Golodryga'nın "Bunu bir tehdit olarak görüyor musunuz" sorusunu cevaplayan Ren, "Hepsinden önce, bu büyük figürlere teşekkür etmek istiyorum. 5G çok fazla insan tarafından bilinmiyordu, ancak şimdi, bu büyük figürler 5G hakkında konuşuyor ve biz de daha etkili hale geliyoruz ve daha çok kontrata imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Huawei'nin kurucusu ve patronu Ren Zhengfei
    © AP Photo / Dmitry Lovetsky
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    Golodryga, Ren'in bu cevabını iğneleme olarak nitelendirince, Ren teşekkürünü tekrarlayarak "Ben, reklamımızı yaptıkları için onlara gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

    Eski CIA direktörü Michael Morell ise, Huawei'nin 5G teknolojisi üzerine yaptığı açıklamada "5G çok daha hızlı bir veri akışına izin veriyor. Bu durum, istihbarat servisinin veri çalma kabiliyetini önemli ölçüde artırır" ifadelerini kullandı.

    Morell ayrıca, "5G çok daha fazla cihazın internete bağlanmasını sağlayacak. Daha çok cihazın bağlanması ise, ajanlık için daha fazla platform oluşmasına neden olur" dedi.

    TRUMP: 5G'Yİ, HATTA 6G'Yİ DE BİR AN ÖNCE ABD'DE İSTİYORUM

    ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda 5G teknolojisinin ABD'de olması gerektiğini belirterek "ABD'de en kısa sürede 5G ve hatta 6G teknolojisini istiyorum. Mevcut standarttan çok daha güçlü, daha hızlı ve daha akıllı. Amerikan şirketleri çabalarını artıracak ya da geride kalacak. Geride kalmamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

    ​Trump ayrıca, ABD'nin ileri teknolojileri engellemekten ziyade bu rekabette kazanmasını istiyorum. Yaptığımız her işte, özellikle de heyecan verici teknoloji dünyasında daima lider olmalıyız" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, 5G, CBS This Morning, Huawei, ABD Dışişleri Bakanlığı, Bianna Golodrgya, Ren Zhengfei, Mike Pompeo, Çin, ABD
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