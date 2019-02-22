'ABD'nin Suriye'de 200 asker tutma kararı, YPG'ye desteğin süreci anlamına geliyor'

Rusya Bilimler Akademisi Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Vladimir Batyuk, "ABD'nin açıklamasında belirtilen asker sayısı kendi başına son derece sembolik bir değer taşıyabilir. Diğer taraftan bu, çok önemli bir siyasi hamle. Zira böylece Suriyeli Kürtlere onları kaderin eline bırakmayacakları mesajını veriyorlar" dedi.
'KÜRT-ŞAM DİYALOĞU BAŞARILI OLURSA, ABD'NİN PLANLARI SUYA DÜŞER'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak" demişti.
Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti.
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