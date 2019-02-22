'ABD'nin Suriye'de 200 asker tutma kararı, YPG'ye desteğin süreci anlamına geliyor'

ABD'nin Suriye'den çekildikten sonra 'barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askeri bir süre daha bu ülkede tutma kararı almasını yorumlayan Rus askeri uzman Batyuk, bunun Washington'un YPG'ye desteğinin süreceği anlamına geldiğini ifade etti.

Rusya Bilimler Akademisi Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Vladimir Batyuk, "ABD'nin açıklamasında belirtilen asker sayısı kendi başına son derece sembolik bir değer taşıyabilir. Diğer taraftan bu, çok önemli bir siyasi hamle. Zira böylece Suriyeli Kürtlere onları kaderin eline bırakmayacakları mesajını veriyorlar" dedi.

'KÜRT-ŞAM DİYALOĞU BAŞARILI OLURSA, ABD'NİN PLANLARI SUYA DÜŞER'

© REUTERS / Jonathan Ernst Beyaz Saray: 200 ABD askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

Açıklamanın zamanlamasının Washington tarafından tesadüfen seçilmediğini ve Kürtlerle Şam arasında devam eden müzakere sürecine göre belirlendiğini kaydeden Batyuk, "Kürt-Şam diyaloğunun başarılı olması, ABD'nin Suriye'deki planlarını gerçekleştirmesini önemli ölçüde etkileyecek. Son dönemde Kürtler ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir yakınlaşma görüldü ve bu, Washington'u son derece rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak" demişti.

Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti.