Pentagon'dan Suriye açıklaması: Güvenli bölge kurmak için 'birkaç yüz' asker bırakacağız

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Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.

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