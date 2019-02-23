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10:49 23 Şubat 2019
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    Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı her yıl mezun olduğu İndiana Eyalet Üniversitesi'nde anılacak

    © REUTERS / Osman Orsal
    ABD
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (153)
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    ABD İndiana Eyalet Üniversitesi, 1983 mezunlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın anısına her yıl program yapacağını açıkladı.

    Hatice Cengiz
    © AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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    ABD'de Indiana Eyalet Üniversitesi (ISU) Başkanı Deborah Curtis'in üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Gazetecilik ve Medya üzerine Cemal Kaşıkçı Yıllık Hitabı" adı verilen programın üniversite konuşma serisinin bir parçası olacağı ifade edildi.

    Tanınmış gazeteciler, yazarlar, film yapımcıları gibi medya alanından seçkin davetlilerin katılacağı belirtilen anma programında gazetecilikle ilgili güncel ve kritik konuların tartışılacağı vurgulandı.

    Curtis, "Bu önemli konuların tartışılmasına fırsat oluşturmanın Kaşıkçı'nın ömür boyu süren kariyerine saygı duymak için oldukça uygun olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

    Açıklamada ayrıca Kaşıkçı'nın 1977-1982 arasında Indiana Eyalet Üniversitesinde lisans yaptığı ve 7 Mayıs 1983'te İşletme diplomasi aldığı bilgisi paylaşıldı.

    US Secretary of State Mike Pompeo
    © AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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    Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

    Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

    Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (153)

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    Etiketler:
    Indiana Eyalet Üniversitesi, Cemal Kaşıkçı, ABD
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