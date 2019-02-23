ABD’de siyahi öğrencilere ‘köle şarkıları’ eşliğinde pamuk toplatıldı

Amerikan Fox News televizyonunun haberine göre, Güney Karolina’da öğrencilerin yaptıkları saha gezisinde ‘köle şarkıları’ eşliğinde pamuk toplarken görüntülendikleri video, velilerin tepkisine neden oldu.

Videonun İnternette yayınlanması üzerinde öğrencilerden birinin velileri, şarkıda kullanılan ‘Çuvalı doldurman hoşuma gidiyor. Konuşmaman hoşuma gidiyor. Benim için para yap’ şeklindeki sözlerden dolayı okul yönetimine şikâyette bulundu.

Öğrencinin annesine göre bu tür şarkılar, eskiden plantasyonlarda çalışan köleler tarafından söyleniyordu.

Okul yönetiminin yaptığı açıklamada, çocukların 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Büyük Buhran) dersi için sahaya çıkarıldıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca velilerin kızmasına yol açan şarkı sözlerinin, 1920’li yılların sonunda pamuk plantasyonlarında çalışan ebeveynlerinin deneyiminden yararlanan siyahi bir öğretmen tarafından yazıldığı kaydedildi.

Haberde, okulun 1929’da Afrika kökenli Amerikalılar tarafından kurulduğu, bu tür ‘saha derslerinin’ uzun süredir okulun tarih programında yer aldığı ifade edildi.