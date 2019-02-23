Pentagon'dan Akar görüşmesine ilişkin açıklama: S-400'ler ile ilgili 'endişeleri' dile getirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ziyareti kapsamında yaptığı ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin Pentagon'dan açıklama yapıldı.

Akar-Shanahan görüşmesi ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ABD’li yetkilinin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması kolnusunda Washington’un duyduğu endişeleri dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Yetkililer, Surye’de IŞİD’i imha etme operasyonları ve ABD’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin Türkiye tarafından potansiyel olarak satın alınmasına ilişkin endişeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli savunma konularını ele aldı.”

S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin anlaşma, Aralık 2017’de Ankara’da imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce S-400’lerin Türkiye’deki kurulumuna önümüzdeki ekimde başlanacağını duyurmuştu.