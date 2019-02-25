Pompeo: Maduro'nun günleri sayılı

Venezüella halkının 'demokrasiye kavuşması' ve ihtiyaç duyduğu 'insani yardımları' temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezüella'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.
ORDUYA ÇAĞRI
Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezüella ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu. Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.
MADURO'YA 'HASTA TİRAN' DEDİ
Venezüella, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti. Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezüella Devlet Başkanı için 'hasta tiran' ifadesini kullandı.
Pompeo, 'insani yardım' tırlarının Venezüella'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezüella ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.
VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)