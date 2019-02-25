Pompeo: Maduro'nun günleri sayılı

Venezüella'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim" dedi.

© AP Photo / Fernando Llano, File ABD'li senatörden, Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

Bakan Pompeo, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, Venezüella'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Venezüella halkının 'demokrasiye kavuşması' ve ihtiyaç duyduğu 'insani yardımları' temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezüella'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.

ORDUYA ÇAĞRI

Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezüella ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu. Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

MADURO'YA 'HASTA TİRAN' DEDİ

Venezüella, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti. Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezüella Devlet Başkanı için 'hasta tiran' ifadesini kullandı.

Pompeo, 'insani yardım' tırlarının Venezüella'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezüella ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

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Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.