Oscar alan Spike Lee'ye Trump'tan suçlama: Başkanına ırkçılık yapıyorsun

Oscar Ödüllerine siyasi açıklamalarıyla damga vuran Spike Lee'nin mesajını alan Trump, Twitter'da ünlü yönetmenden "Başkanınıza ırkçı atışta bulunuyor" diye şikayetçi oldu.

© REUTERS / Mike Segar Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: En fazla ödülü Bohemian Rhapsody topladı

BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar'a layık görülen ünlü yönetmen Spike Lee'nin ödül töreninde yaptığı son derece siyasi konuşmanın üzerinden bir kaç saat geçmeden ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

1970'lerde Ku Klux Klan'a sızarak ırkçılıkla mücadeleyi konu almakla birlikte Trump'a atıflar da içeren Blackkklansman, 2017 Charlotsville olaylarından gerçek görüntülerle bitiyor.

Donald Trump accuses Spike Lee of 'racist hit on your president' https://t.co/2Z1VUno3YG — The Guardian (@guardian) 25 Şubat 2019

Kendilerini Trump'la bağlantılandıran Ku Klux Klan dahil ırkçıların gösterisini protesto edenlerin üzerine araba sürülmesi sonucu Heather Heyer adlı kadının öldüğü olaylar ve ardından Trump'ın çatışan iki taraftan söz edip ırkçı eylemleri kınamadığı açıklaması yer alıyor.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Oscar'ı kabul ederken çılgın bir performans sergileyen ünlü siyah yönetmen, coşkulu konuşmasında ABD'nin 2020 seçimlerinde insanlığını yeniden kazanması çağrısı da yaptı:

© REUTERS / Bob Donnan-USA TODAY Sports Yönetmen Lee, Oscar'ı NBA'de protesto etti

"İnsanlığımızı geri kazandığımızda güçlü bir an olacak. 2020 seçimlerine çok az zaman kaldı. Haydi hep birlikte seferber olalım ve tarihin doğru tarafında yer alalım. Sevgiye karşı nefret arasında ahlaki tercihimizi yapalım."

Kendisinin en meşhur filmine atıfla "Haydi, doğru şeyi yapalım" diyerek sözlerini noktalayan Spike Lee, daha sonra bir gazetecinin 'toplumumuzda hala Ku Klux Klan'ın varlığından pek çok kişi haberdar değilken BlacKkKlansman'in toplumu değişitirip değiştiremeyeceği' sorusuna şöyle karşılık verdi:

Thank you Spike Lee!https://t.co/Thv6AajLI6 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 25 Şubat 2019

"Yanıtlaması zor bir soru… Virginia, Charlottesville'de o arabanın sürülmesi ve ABD Başkanı'nınKlan, Alt-Right ve Neo-Nazileri ne reddetmesi ne de kınaması… En İyi Film Ödülünü alsın ya da almasın bu film tarihin doğru tarafında durarak zamanın sınavından geçecek."

The 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing! — Spike Lee #Oscars pic.twitter.com/FOktble30r — King Jaffe Joffer (@ChristianoLoso) 25 Şubat 2019

Bu sırada Trump, her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde Twitter'ın başına geçti.

ABD Başkanı, elindeki notlardan okuyarak köle kökenli ailesinin çektiklerini de anlattığı 2 dakikalık konuşma yapmış 61 yaşındaki sanatçıyı doğrudan hedef aldı:

"Hoş olurdu, eğer ki, Spike Lee notlarını okuyabilseydi ya da daha iyisi hiç not kullanmak zorunda kalmasaydı Başkanınıza ırkçı atışta bulunurken, o Başkanınız ki Afrikalı Amerikalılar için neredeyse tüm diğer Başkanlardan daha çok şey yapmış bulunuyor (Ceza Yasası Reformu, tarihteki en düşük işsizlik rakamları, vergi indirimleri vs.).

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Şubat 2019

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