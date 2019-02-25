'ABD, Türkiye'ye F-35 verse de, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayacak'

Russia Today'e konuşan Sudakov, ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmeye çalıştığını ve bir alternatif sunmaya çalıştığını kaydederek, "ABD'nin görünmez olarak nitelendirdiği ve düşman ülkelerin topraklarına fark edilemeden girebilen F-35 stratejik bombardıman uçakları, S-400'lerden karşısında etkisiz kalıyor. ABD, Türkiye'ye F-35 verse bile, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayacak" dedi.
'ANKARA İÇİN WASHINGTON'A KARŞI BAĞIMSIZ OLMAK EN TEMEL HUSUS'
Rusya Bilimler Akademisi Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Vladimir Batyuk'a göre Türkiye için ABD'ye karşı bağımsız olunması en temel husus niteliğinde.
'TÜRKİYE ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
ABD için jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye'yle ittifakı ve ilişkileri korumanın çok önemli olduğunu kaydeden Rus uzman, "ABD'nin Ankara'ya diplomatik baskısı sürecek. Washington'un amacı, Ankara'yı Moskova'yla yaptığı anlaşmadan vazgeçmeye ikna etmek" diye ekledi.
S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına ilişkin anlaşma, Aralık 2017'de Ankara'da imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce S-400'lerin Türkiye'deki kurulumuna önümüzdeki ekimde başlanacağını duyurmuştu.
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