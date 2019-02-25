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19:25 25 Şubat 2019
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    F-35

    'ABD, Türkiye'ye F-35 verse de, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayacak'

    © REUTERS /
    ABD
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    Türkiye ve ABD arasındaki S-400 ve F-35 restleşmesini değerlendiren Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov, taraflar arasındaki gerilimin temelinde S-400 füze savunma sistemlerinin füzelere ve her türlü hava aracına karşı en etkili koruma sağlayan sistem olmasının yattığını ifade etti.

    Russia Today'e konuşan Sudakov, ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmeye çalıştığını ve bir alternatif sunmaya çalıştığını kaydederek, "ABD'nin görünmez olarak nitelendirdiği ve düşman ülkelerin topraklarına fark edilemeden girebilen F-35 stratejik bombardıman uçakları, S-400'lerden karşısında etkisiz kalıyor. ABD, Türkiye'ye F-35 verse bile, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayacak" dedi.

    'ANKARA İÇİN WASHINGTON'A KARŞI BAĞIMSIZ OLMAK EN TEMEL HUSUS'

    Rusya Bilimler Akademisi Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Vladimir Batyuk'a göre Türkiye için ABD'ye karşı bağımsız olunması en temel husus niteliğinde.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan
    © AA / Arif Akdoğan
    Pentagon'dan Akar görüşmesine ilişkin açıklama: S-400'ler ile ilgili 'endişeleri' dile getirdik
    "Türkiye, Washington karşısında bağımsız olma politikasını bugüne dek sürdürerek bir evrim gerçekleştirdi. Çoğu kişi, başarısız darbe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme ve öldürme girişiminin dönüşü olmayan bir nokta olduğunu düşünüyor. Herkes, bu girişimin arkasında ABD olduğunu çok iyi anladı. Bu tür şeyler unutulmaz ve affedilmez" diyen Batyuk, ABD'nin Türkiye'yle müzakerelerde taviz verip vermeyeceğine ya da aksine yaptırım baskısını artırıp artırmayacağına bağlı olduğunu vurguladı.

    'TÜRKİYE ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

    ABD için jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye'yle ittifakı ve ilişkileri korumanın çok önemli olduğunu kaydeden Rus uzman, "ABD'nin Ankara'ya diplomatik baskısı sürecek. Washington'un amacı, Ankara'yı Moskova'yla yaptığı anlaşmadan vazgeçmeye ikna etmek" diye ekledi.

    S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına ilişkin anlaşma, Aralık 2017'de Ankara'da imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce S-400'lerin Türkiye'deki kurulumuna önümüzdeki ekimde başlanacağını duyurmuştu.

    Etiketler:
    S-400, F-35, Rusya Bilimler Akademisi Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Askeri Bilimler Akademisi, Russia Today (RT), Sergey Sudakov, Vladimir Batyuk, Hulusi Akar, Washington DC, Türkiye, ABD, Ankara, Moskova, Rusya
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