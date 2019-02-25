'ABD önümüzdeki günlerde Maduro'ya baskısını arttırmayı planlıyor'

Gazetedeki haberde, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, Washington'un Venezüella Devlet Başkanı'na sadık olan askerleri ondan uzaklaştırma ve binlerce ton insani malzemenin ülkeye girmesine izin vermeye ikna etme planının sert çatışmalara dönüşmesinin ardından bu hafta içinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye yönelik yeni bir itici güç oluşturmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

© AP Photo / Fernando Llano, File ABD'li senatörden Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Latin Amerika ülkelerini bir araya getiren Lima Grup'un bugünkü toplantısına katılacağı belirtilen haberde, kendisinin bu toplantıda sınırdaki çatışmalara yanıt olarak yeni ‘net eylemler' ve ‘somut adımlar' hakkında açıklama yapması beklendiği kaydedildi.

Gazete aynı zamanda Amerikan yönetiminden üst düzey bir kaynağa dayanarak, ‘Pence'in bu işe Amerikan askerlerinin müdahale edeceğini söylemesinin düşük ihtimal olduğunu' ifade etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Amerikan Fox News televizyonuna verdiği röportajda ‘tüm seçeneklerin masada tutulduğunu' ve ABD'nin ‘Venezüella halkının sesine destek vermek için güç kullanmak üzere küresel koalisyonu oluşturmaya devam edeceğini' belirtmişti.