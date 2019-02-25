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    U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a news conference for a proposed Green New Deal to achieve net-zero greenhouse gas emissions in 10 years, at the U.S. Capitol in Washington, U.S. February 7, 2019

    ABD'de Demokrat Kongre üyesi Ocasio-Cortez, çizgi roman kahramanı oldu

    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    ABD
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    ABD siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez çizgi roman kahramanı oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
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    Bağımsız çizgi roman yayıncısı Devil's Due Comics seriyi Mayıs ayında çıkaracak.

    BBC Türkçe'nin haberine göre yayıncı, çizgi romanın Ocasio-Cortez'in onayı olmadan çıkarıldığını belirtti.

    Kitabın ilk serisi adını Ocasio-Cortez'in kendisini eleştiren eski Senatör Joe Lieberman'ın tweetine verdiği yanıttan alıyor.

    Ocak ayında Lieberman attığı tweette, 'Ocasio-Cortez'in Demokrat Parti'nin geleceği olmamasını umduğunu' yazmıştı. Ocasio-Cortez de karşılığında "Yeni bir parti mi? O da kim?' (New party, who dis?) cevabını vererek Lieberman'ı ciddiye almadığını ima etti.

    Ocasia-Cortez'in 'süper kahraman' olarak resmedildiği çizgi romanın ilk serisinin adı da 'Alexandria Ocasio-Cortez and The Freshman Force (Yeni Güç): New Party: Who Dis?" oldu.

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    Derginin kapağında Ocasio-Cortez elinde bir akıllı telefonla görülüyor. Kapağın başka versiyonlarında da Kongre üyesinin kıyafeti süper kahramana benzetiliyor, elinde de kılıç görülüyor.

    Ocasio-Cortez daha önceki açıklamalarında çizgi roman hayranlığı olduğunu söylemişti.

    Comic Book Resources internet sitesine konuşan çizgi roman yayıncısı Devil's Due yetkilisi Josh Blaylock, "AOC'nin (Alexandria Ocasio-Cortez) yeni ekolün gayri resmi lideri olduğu bir sır değil. Washington'a canlılık getirdi, bu da, projeye katkıda bulunan kadın ve erkeklerin heyecanına yansıdı. Her konuda fikir birliğinde olmasak da, yeni Kongre'nin getirdiği taze soluğun heyecanını paylaşıyoruz" dedi.

    Ocasia-Cortez'in hikayelerinden oluşan çizgi romana katkıda bulunanlar arasında Jill Thompson ve Jose Garibaldi de var.

    Etiketler:
    Çizgi roman, Alexandria Ocasio-Cortez, ABD
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