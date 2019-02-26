Eski kampanya çalışanından Trump'a taciz davası: Beni zorla öptü

Florida eyaletinin Tampa kentinde 24 Ağustos 2016'da düzenlenen bir mitingde kendi rızası olmadığı halde Trump'ın onu öptüğünü söyleyen Johnson, maddi tazminat talebinde bulundu.

Washington Post'a konuşan Johnson, tacizin kampanyaya ait RV tipi aracın içerisinde yaşandığı iddia etti. Trump'ın kendisini elinden kavradığını ve öpmeye çalıştığını anlatan Johnson, ondan kaçınmak için yüzünü çevirse de Trump'ın yine de dudaklarının kenarından onu öptüğünü aktardı.

'ÜRPERTİCİYDİ'

Durumu ‘oldukça ürpertici ve uygunsuz' diye tanımlayan 43 yaşındaki kadın, "Zorlanmış hissettim çünkü bunu beklemiyordum ve istemiyordum" dedi.

Dava dosyasına göre, Trump'ın önde gelen destekçilerinden dönemin Florida Adalet Bakanı Pam Bondi de olaya tanıklık etti. Ancak Bondi Washington Post'a, herhangi bir şey görmediklerini açıklamasında bulundu.

Alva Johnson, former Trump campaign staffer, claims in lawsuit that Trump kissed her without consenthttps://t.co/DBE5XFx6H7. Photo credit: https://t.co/5UoUkr8Ont. pic.twitter.com/pwe6kyKN1N — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 25 Şubat 2019

​BEYAZ SARAY REDDETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise suçlamayı ‘saçma' olarak niteledi ve iddiaları reddetti. Sanders, "Böyle bir şey asla olmadı ve güvenilir pek çok görgü tanığının ifadesiyle de çelişiyor" diye konuştu.

En az 21 kadın 1980'den günümüze Donald Trump'ı cinsel tacizde bulunmakla suçladı, ancak Trump hepsini reddetti.

AYRIMCILIKLA DA SUÇLADI

İddianameye göre ayrıca, Alva Johnson kampanya ekibindeki nadir kadın ve Afrikalı-Amerikalı çalışanlardan biri olarak ayrımcılığa uğradığını, diğerlerinden daha az kazandığını öne sürdü.