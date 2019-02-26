Jackson'dan Trump'a: Siyahlar için ne yapmadı ki, en büyük köle sahibi

Beyaz Hollywood'un önde gelen siyah aktörlerinden Samuel L. Jackson, adının duyulmasını borçlu olduğu ünlü siyah yönetmen Spike Lee'ye En İyi Uyarlama Senaryo dalında kazandığı ödülü sunmanın mutluluğunu yaşamasının ardından işler karıştı. Törende mikrofonu kapan Lee, 2 dakikalık konuşmasında ABD'nin 2020 seçimlerinde insanlığını yeniden kazanması ve tarihin doğru tarafında yer alması çağrısı yaptı. Buna 'kendisinin Afro Amerikalılar için yaptıklarını gelmiş geçmiş hiçbir Başkan'ın yapmadığı' yanıtını veren Trump'a, Jackson 'köle sahibi' cevabını yapıştırdı.

TMZ, daha önce de Trump'la atışmış aktörü Los Angeles Havaalanı'nda yakaladı ve ABD Başkanı'nın tweetiyle ilgili görüşlerini sundu.

#BreakingNews Samuel L. Jackson Sarcastically Calls Donald Trump Plantation Owner — TMZ https://t.co/bvJ0d1SS31 pic.twitter.com/UYd6sUoyV5 — Mark Mantra (@meditaudios) 26 Şubat 2019

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Başkanlık yaptığım için muazzam miktarda para kaybediyorum

Jackson ayaküstü verdiği yanıtta "Tabii elbette, siyah insanlar için herkesten daha çoğunu yaptı, ne de olsa en büyük plantasyon onda" dedi.

Plantasyon denilince ABD'de kölelerin binbir işkence altında çalıştırıldığı büyük caplı tarımsal işletmeler akla geliyor. En büyük plantasyon sahibi de en büyük köle sahibi oluyor.

Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın başı sıfatıyla seçim kazanmış Trump ise filmi, konuşması ve akabindeki açıklamalarıyla kendisini hedef alan Lee'nin 'ABD halkının Başkanı'na ırkçılık yaptığı' görüşünde.