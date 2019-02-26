Kayıt
15:54 26 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump ile en büyük oğlu Donald Trump Jr.

    Oğul Trump: Chicago'da Trump kasketi takanı iki saniyede vururlar

    © AP Photo / Seth Wenig
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD'de bir aktörün Chicago'da Trump taraftarlarının saldırısına uğradığı iddiası yalan çıkarken Donald Trump Jr. dalga geçti: "Chicago şehir merkezinde Trump kasketi takarsan, muhtemelen çok fazla yaşamazsın, vurulman iki saniye alır."

    Donald Trump Jr. ve Donald Trump
    © REUTERS / Mike Segar
    Trump'ın oğlundan göçmenlere hakaret
    ABD'de eşcinsel olduğunu açıklamış siyah aktör-müzisyen Justin 'Jussie' Smollett'in Demokratların doğu yakasındaki kalelerinden Chicago kentinde, "MAGA ülkesindesin, ayağını denk al" diyen iki erkeğin homofobik ve ırkçı saldırısına uğradığı iddiasının tümüyle yalan çıkması, Trump taraftarlarına eğlence malzemesi oldu. 

    MAGA NEDİR?

    İngilizce kısaltması MAGA olan 'Make America Great Again', Türkçe söylenişiyle 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap', ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya sloganı.

    Donald Trump Jr. ve Donald Trump
    © REUTERS / Mike Segar
    Trump'ın oğlu: Babamın çevresine güveni azalıyor
    Fox News kanalında 'Fox and Friends' programına çıkan Trump'ın üç oğlundan en büyüğü olan Donald Trump Jr., aynı zamanda ABD'nin suç oranı en yüksek kentlerinden biri olan Chicago için şakayla karışık 'MAGA yazılı kasketlerden takanın iki saniye içinde silahla vurulacağı' iddiasında bulundu:

    RÜZGARLI ŞEHİRDE YILIN EN SOĞUK GECESİNDE

    "Hayret, Chicago şehir merkezinde yılın en soğuk gecesinde MAGA kasketli adamlar orada değil miymiş, gerçekten şoke oldum."

    Donald Trump - Eric Trump
    © REUTERS / Carlo Allegri
    Eric Trump: Bütün ailemiz tehdit ediliyor
    "Biliyorsun, Chicago şehir merkezinde MAGA kasketi takarsan, muhtemelen çok fazla yaşamazsın, yani vurulman iki saniye alır."

    Merkezi sakin, ama güney ve batı yakası silah şiddetine teslim vaziyetteki Chicago'yu sık sık hedef alan Trump'ın kentten federal ajanları yığmaktan polisin vatandaşları gelişigüzel çevirip silah araması yapmasına varan baskıcı talepleri var.

    'SAÇMALIĞINI ANLAYIP DALGA GEÇTİM DİYE SANSÜRLENDİM'

    Donald Trump Jr., daha sonra Smollett'in kendi uydurması olduğu ortaya çıkan saldırıyla ilgili haber ilk patladığında dalga geçer tweetler attığını da hatırlatarak bu yüzden sosyal medyada sansürlendiğini ileri sürdü.

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarından Donald Trump ve oğlu Eric Trump
    © AP Photo / Rogelio V. Solis
    Eric Trump: Babam ırkçı değil, sadece yeşili görür
    SİYAH POLİSE ÖVGÜ

    Çılgınca gözüken bir hikayeyi sorgulama cesaretine sahip olduğu için Instagram ve Twitter tarafından sansürlendiğini söyleyen oğul Trump, diğer yandan 'Trump taraftarlarının saldırısına uğradığı' iddiasının aktörün oynadığı Empire dizisinden ücretine zam alabilmek için uydurduğu bir vaka olduğunu çözen Chicago Polis Teşkilatı Başkomiseri Eddie Johnson'ı övdü.

    'TRUMP KARŞITLIĞINDAN HAVA BASMAK'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump, kendisine 'Kapıları kilitle, mobilyaları sat ve çalışanları azalt' önerisi sunulan makaleyi paylaştı
    "Bence muhteşemdi. Basın konferansı harikaydı ve kendisi yüzde 100 haklıydı" diyerek şöyle devam etti:

    "Bu iddiadan gerçekten etkilenen insanlar oldu. Bölüm başına 65 bin dolar alan bir aktörün sadece daha fazla ücret talep etmesi değil, Trump'la karşı karşıya gelerek daha fazla dikkat çekmek istemesi, çünkü bunun çok havalı bir şey olduğu sanılıyor, ama gerçek, canlı insanlar bundan zarar görüyor."

    Babası gibi sosyal medya kullanımı ve komplo teorilerine düşkünlüğüyle tanınan Trump Jr., ırkçılığın arttığı savlarının gerçek olmadığını, sol için basması en kolay düğme olduğundan uydurulduğunu iddia etti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ağrı Dağı’nın okçu çocukları
    Ağrı Dağı’nın okçu çocukları
    Karikatür
    Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet