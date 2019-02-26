Oğul Trump: Chicago'da Trump kasketi takanı iki saniyede vururlar

ABD'de bir aktörün Chicago'da Trump taraftarlarının saldırısına uğradığı iddiası yalan çıkarken Donald Trump Jr. dalga geçti: "Chicago şehir merkezinde Trump kasketi takarsan, muhtemelen çok fazla yaşamazsın, vurulman iki saniye alır."

© REUTERS / Mike Segar Trump'ın oğlundan göçmenlere hakaret

ABD'de eşcinsel olduğunu açıklamış siyah aktör-müzisyen Justin 'Jussie' Smollett'in Demokratların doğu yakasındaki kalelerinden Chicago kentinde, "MAGA ülkesindesin, ayağını denk al" diyen iki erkeğin homofobik ve ırkçı saldırısına uğradığı iddiasının tümüyle yalan çıkması, Trump taraftarlarına eğlence malzemesi oldu.

MAGA NEDİR?

İngilizce kısaltması MAGA olan 'Make America Great Again', Türkçe söylenişiyle 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap', ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya sloganı.

© REUTERS / Mike Segar Trump'ın oğlu: Babamın çevresine güveni azalıyor

Fox News kanalında 'Fox and Friends' programına çıkan Trump'ın üç oğlundan en büyüğü olan Donald Trump Jr., aynı zamanda ABD'nin suç oranı en yüksek kentlerinden biri olan Chicago için şakayla karışık 'MAGA yazılı kasketlerden takanın iki saniye içinde silahla vurulacağı' iddiasında bulundu:

RÜZGARLI ŞEHİRDE YILIN EN SOĞUK GECESİNDE

"Hayret, Chicago şehir merkezinde yılın en soğuk gecesinde MAGA kasketli adamlar orada değil miymiş, gerçekten şoke oldum."

© REUTERS / Carlo Allegri Eric Trump: Bütün ailemiz tehdit ediliyor

"Biliyorsun, Chicago şehir merkezinde MAGA kasketi takarsan, muhtemelen çok fazla yaşamazsın, yani vurulman iki saniye alır."

Merkezi sakin, ama güney ve batı yakası silah şiddetine teslim vaziyetteki Chicago'yu sık sık hedef alan Trump'ın kentten federal ajanları yığmaktan polisin vatandaşları gelişigüzel çevirip silah araması yapmasına varan baskıcı talepleri var.

'SAÇMALIĞINI ANLAYIP DALGA GEÇTİM DİYE SANSÜRLENDİM'

Donald Trump Jr., daha sonra Smollett'in kendi uydurması olduğu ortaya çıkan saldırıyla ilgili haber ilk patladığında dalga geçer tweetler attığını da hatırlatarak bu yüzden sosyal medyada sansürlendiğini ileri sürdü.

© AP Photo / Rogelio V. Solis Eric Trump: Babam ırkçı değil, sadece yeşili görür

Çılgınca gözüken bir hikayeyi sorgulama cesaretine sahip olduğu için Instagram ve Twitter tarafından sansürlendiğini söyleyen oğul Trump, diğer yandan 'Trump taraftarlarının saldırısına uğradığı' iddiasının aktörün oynadığı Empire dizisinden ücretine zam alabilmek için uydurduğu bir vaka olduğunu çözen Chicago Polis Teşkilatı Başkomiseri Eddie Johnson'ı övdü.

'TRUMP KARŞITLIĞINDAN HAVA BASMAK'

"Bence muhteşemdi. Basın konferansı harikaydı ve kendisi yüzde 100 haklıydı" diyerek şöyle devam etti:

"Bu iddiadan gerçekten etkilenen insanlar oldu. Bölüm başına 65 bin dolar alan bir aktörün sadece daha fazla ücret talep etmesi değil, Trump'la karşı karşıya gelerek daha fazla dikkat çekmek istemesi, çünkü bunun çok havalı bir şey olduğu sanılıyor, ama gerçek, canlı insanlar bundan zarar görüyor."

Babası gibi sosyal medya kullanımı ve komplo teorilerine düşkünlüğüyle tanınan Trump Jr., ırkçılığın arttığı savlarının gerçek olmadığını, sol için basması en kolay düğme olduğundan uydurulduğunu iddia etti.