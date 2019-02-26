Oğul Trump: Chicago'da Trump kasketi takanı iki saniyede vururlar

MAGA NEDİR?
İngilizce kısaltması MAGA olan 'Make America Great Again', Türkçe söylenişiyle 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap', ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya sloganı.
RÜZGARLI ŞEHİRDE YILIN EN SOĞUK GECESİNDE
"Hayret, Chicago şehir merkezinde yılın en soğuk gecesinde MAGA kasketli adamlar orada değil miymiş, gerçekten şoke oldum."
Merkezi sakin, ama güney ve batı yakası silah şiddetine teslim vaziyetteki Chicago'yu sık sık hedef alan Trump'ın kentten federal ajanları yığmaktan polisin vatandaşları gelişigüzel çevirip silah araması yapmasına varan baskıcı talepleri var.
'SAÇMALIĞINI ANLAYIP DALGA GEÇTİM DİYE SANSÜRLENDİM'
Donald Trump Jr., daha sonra Smollett'in kendi uydurması olduğu ortaya çıkan saldırıyla ilgili haber ilk patladığında dalga geçer tweetler attığını da hatırlatarak bu yüzden sosyal medyada sansürlendiğini ileri sürdü.
Çılgınca gözüken bir hikayeyi sorgulama cesaretine sahip olduğu için Instagram ve Twitter tarafından sansürlendiğini söyleyen oğul Trump, diğer yandan 'Trump taraftarlarının saldırısına uğradığı' iddiasının aktörün oynadığı Empire dizisinden ücretine zam alabilmek için uydurduğu bir vaka olduğunu çözen Chicago Polis Teşkilatı Başkomiseri Eddie Johnson'ı övdü.
'TRUMP KARŞITLIĞINDAN HAVA BASMAK'
"Bu iddiadan gerçekten etkilenen insanlar oldu. Bölüm başına 65 bin dolar alan bir aktörün sadece daha fazla ücret talep etmesi değil, Trump'la karşı karşıya gelerek daha fazla dikkat çekmek istemesi, çünkü bunun çok havalı bir şey olduğu sanılıyor, ama gerçek, canlı insanlar bundan zarar görüyor."
Babası gibi sosyal medya kullanımı ve komplo teorilerine düşkünlüğüyle tanınan Trump Jr., ırkçılığın arttığı savlarının gerçek olmadığını, sol için basması en kolay düğme olduğundan uydurulduğunu iddia etti.
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