ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Ankara'ya geliyor

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Ankara'ya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye gelecek. Kushner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Kushner'e Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt'in eşlik edeceği bildirildi.