'ABD, Rusya’ya siber saldırı düzenledi'

Haberde, siber saldırının ABD Kongresi'ne ara seçimler sırasında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "ABD Siber Komutanlığı, İnternet Araştırmaları Ajansı'nın internet bağlantısını kesti" dedi.

Bunun, Siber Komutanlığı'nın Rusya'ya yönelik ilk operasyon olduğu kaydedilen haberde, siber saldırının, "Rusların, seçim sonuçlarına gölge düşürecek dezenformasyon kampanyasını başlatmasını önleme" amacını taşıdığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, operasyonu başarılı olarak değerlendirdiği bildirildi.

Haberde, ara seçimler sırasında ABD'nin siber güvenliğinin Siber Komutanlığı dışında, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından da sağlandığı belirtildi.