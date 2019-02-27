ABD'li askerler yılanlarla 'komşu olmaktan' şikayetçi

ABD'nin Teksas eyaletinde ülkenin en önemli üslerinden biri olan Fort Hood askeri üssünde konaklayan askerlerin yılanlarla bir arada yaşamaktan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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Task and Purpose adlı sitede yayınlanan habere göre Fort Hood askeri üssünde yaşayan askerler ve aileleri, rutubet, hamamböceği ve yılan gibi olumsuz koşullardan dolayı son derece rahatsız.

Barakalardaki koşullar nedeniyle bazı ailelerin üsten çıkmak zorunda olduğunu belirten site, teknik yetersizliklerin de sorun oluşturduğunu, bir kız çocuğunun penceredeki arıza nedeniyle camdan düştüğünü vurguladı.

Bu arada barakaların şahıs mülkiyetinde bulunduğuna dikkat çeken site, ABD Savunma Bakanlığı'nın maliklerle yapılan konut hizmetleri sözleşmelerinin koşullarını gözden geçirme niyetinde olduğunu aktardı.

Fort Hood üssünde yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. Üsteki konutların ve altyapının yenilenmesi için yaklaşık 300 milyon dolarlık kaynak ayrılırken, askerler bu kaynağın Beyaz Saray tarafından Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için kullanılmasından çekiniyor.