Trump'ın eski avukatı Cohen, New York Barosundan ihraç edildi

Mahkeme, Cohen'in 1992'den bu yana üyesi olduğu New York Barosundan ihracına hükmetti. Cohen'in ülkedeki başka herhangi bir eyalet barosuna üyeliğinin olmadığı öğrenildi.
COHEN'İN KONGRE'DEKİ İFADELERİ
Bugün ABD Kongresinde, Senato İstihbarat Komitesindeki kapalı oturumda ifade veren Cohen, yarın da açık oturumda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin önüne çıkacak. Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Cohen'in yarınki oturumda, Başkan Trump'ı 'görevde bulunduğu esnada suç teşkil eden eylemlerde bulunmakla' suçlayacağı aktarılmıştı.
Cohen, perşembe günü de kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ifade verecek.
3 YIL HAPİS CEZASI
Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
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