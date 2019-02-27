Seattle’daki Lenin heykelinin değiştirilmesi için tasarı teklifi

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından Seattle kentinde bulunan Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’in heykelinin kaldırılıp yerine başka bir heykel konulması için bir çalışma grubu oluşturulmasına yönelik bir tasarı teklif edildi.

Seattle'ın Fremont semtindeki Lenin heykeli, 1995 yılından beri orada ve sıklıkla tepkilere yol açıyor. Heykele karşı bir yeni adım da 14 Cumhuriyetçi'den geldi. Cumhuriyetçi Parti üyeleri, ABD Temcilsiler Meclisi'ne sundukları bir tasarı ile Lenin'in heykelinin değiştirilmesine yönelik bir teklif verdi. Tasarıda Washington eyaletini temsil edecek ‘uygun' bir tarihsel figürün heykelinin konulması üzerine tavsiyeler verecek bir çalışma grubu kurulması istendi.

Tasarıda Lenin'in Seattle'da heykeli sergilenecek onursal bir kişilik olarak standartları taşımadığı ileri sürüldü.

Lenin heykeli Bulgar heykeltraş Emil Venkov tarafından Çekoslovakya Komünist Partisi için yapılmıştı. Heykel 1993'te ABD'ye getirilmiş, alıcı çıkana kadar Fermont'a yerleştirilmişti. O zamandan beri de semtteki bir sokakta sergileniyor.

Daha önce Seattle Belediye Başkanı Ed Murray de heykelin yıkılmasını istemişti.