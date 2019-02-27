'Trump, Kasım 2018'deki ara seçimler sırasında Rus İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlenmesini onayladı'

Kasım 2016'da Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamalar sıcaklığını korurken ABD basınında bu kez Kasım 2018'deki ara seçimlere ilişkin bir iddia gündeme geldi.

NBC televizyonunun haberine göre Trump, ara seçimler sırasında St. Petersburg merkezli İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlenmesine onay verdi.

'TRUMP'IN EN SALDIRGAN ADIMLARINDAN BİRİ'

Böylece Trump'ın 'Rusya'nın seçimlere müdahalesi' ile mücadelede en saldırgan adımlarından birini attığını belirten NBC, bu saldırı sonucunda ajansın seçim gününde internet erişiminin engellendiğini ifade etti.

'ABD'DEN RUSYA'YA SÜREKLİ OLARAK ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENİYOR'

ABD Siber Komutanlığı tarafından Rus İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlendiği iddiası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

ABD'nin Rus ajansın internet erişimini kestiğine dair haberi doğrulamanın mümkün olmadığını söyleyen Peskov, ABD'den Rusya'ya çok sayıda siber saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Peskov, "Çeşitli Rus şirketlerine, tüzel ve özel kişiliklerine sürekli olarak çok sayıda siber saldırı düzenleniyor. Bu bir gerçek. Bu saldırıların arkasında kimler olabileceği hakkında konuşmuyorum ancak sürekli olarak çok sayıda siber saldırı düzenlendiğini doğruluyorum" dedi.

WASHINGTON POST YAZMIŞTI

Peskov, Rusya'daki internet ağına ABD'den nüfuz edilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı'nın geçen yıl İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlediğini yazmıştı.

Bunun Siber Komutanlığı'nın Rusya'ya yönelik ilk operasyonu olduğu kaydedilen haberde, siber saldırının, 'Rusların, seçim sonuçlarına gölge düşürecek dezenformasyon kampanyası başlatmasını önleme' amacı taşıdığı ifade edilmişti.