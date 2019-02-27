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20:38 27 Şubat 2019
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    ABD - bayrak

    ABD'den Venezüella'nın diyalog çağrısına ret

    © Flickr /
    ABD
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (104)
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    ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, "Başkan Trump, Venezüella'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido" dedi.

    Wood, Venezüella'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, "Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido." dedi.

    Büyükelçi Wood, Silahsızlanma Konferansı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat
    © AFP 2018 / WANG ZHAO
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    'GUAİDO'NUN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE'

    Konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir dizi suçlamalarda bulunan Wood, ülkenin meşru liderinin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido olduğunu iddia etti.

    Robert Wood, Juan Guaido'nun başına bir şey gelmesi durumunda bunun sorumlusunun Maduro olacağı görüşünü de savundu.

    'MADURO REJİMİ KABUL EDİLEMEZ'

    Wood, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda ABD'ye yaptığı diyalog çağrısına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz tanımıyoruz." karşılığını verdi.

    Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © REUTERS / Shannon Stapleton
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    ARREAZA: DİYALOG NEDEN OLMASIN?

    Konsey'de konuşan Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler" ifadesini kullanmıştı.

    Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulunmuştu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (104)

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    Etiketler:
    Donald Trump, Juan Guaido, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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