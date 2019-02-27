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21:32 27 Şubat 2019
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    Michael Cohen

    Trump'ın eski avukatı Cohen ifade verdi: Irkçı ve yalancı

    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Trump'ı 'ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla' suçladı.

    Trump'ın eski avukatı Michael Cohen
    © REUTERS / Mike Segar
    Trump'ın eski avukatı Cohen, New York Barosundan ihraç edildi
    BBC'nin haberine göre, Cohen, "Trump'u korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum" derken kendi vicdanını dinlemektense Trump'ın yasa dışı faaliyetlerini koruduğu ve sakladığı için utandığını belirtti.

    Trump için 2007 yılında çalışmaya başlamaktan ve başkan seçilmesine giden yolda ona yardımcı olmaktan ötürü pişman olduğunu söyleyen Cohen, aynı zamanda Trump'ın kampanyası sırasında Moskova ile yürütülen emlak anlaşması görüşmelerinden haberdar olduğunu ve bu konuda yalan söylediğini aktardı.

    'TAM BİR IRKÇI'

    Bu yüzden hem ailesinden hem de ülkesinden özür dilediğini söyleyen Cohen, Trump'ın sadece kendi çıkarları için çalışan biri olduğunu belirtti:

    "Trump tamamen bir ırkçı. Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'b.k çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'b.k çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahlar çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi."

    Trump'tan bu iddialara hızlı bir cevap geldi. Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savundu.

    Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile gerçekleştirdiği zirve hazırlıklarından zaman ayırıp yazdığı Twitter mesajında "Michal Cohen (maalesef) beni temsil eden çok sayıda avukattan biriydi. Başka müşterileri de vardı. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yalan ve sahtekarlık suçlarından barodan atıldı. Trump ile ilgisi olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis süresini düşürmek için yalan söylüyor. Yalancının (Trump'ın Hillary Clinton'a hitap şekli) avukatını kullanarak" dedi.

    Stormy Daniels-Donald Trump
    © REUTERS / Brendan Mcdermid,Joshua Roberts
    Stormy Daniels Trump'a 300 bin dolar ödeyecek
    'PORNO YILDIZLARINA ÖDEME YAPMA TALİMATI VERDİ'

    Eski avukat Cohen, ayrıca Trump'ın kendisine seçim kampanyası fonlama yasalarına aykırı bir şekilde, Stormy Daniels adıyla bilinen porno yıldızına, ilişkilerini örtbas etmesi için 130 bin dolar ödeme yapma talimatı verdiğini belirtti.

    Cohen, Daniels'a yaptığı ödemenin karşılandığı çeklerin de Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Trump'ın baş mali yetkilisi Allen Weisselberg tarafından imzaladığını savundu.

    Avukat Andy Wright, Cohen'in bu ifadesinin Donald Trump Jr.'ın seçim kampanyası fonlama yasalarını ihlalden yargılanabilmesi ihtimalini ortaya çıkarttığını belirtti.

    Cohen, Temsilciler Meclisi'ne çıkmadan önce ifade taslağı medyaya sızmıştı.

    Cohen ifadesinde Trump'ın iki yıl önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek e-posta sızıntısını önceden bildiğini de söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Assange hakkında hiçbir şey bilmiyorum
    'DANIŞMANI, ASSANGE İLE KONUŞTU'

    Bir dönem Trump'ın sağ kolu olan Cohen'in iddiaları, Özel Savcı Robert Mueller'in, Trump'ın ekibinin 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını araştırdığı soruşturmasının tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde geldi.

    Trump, kampanya ekibi ve Moskova arasında işbirliği olduğu iddialarını reddediyor ve Mueller'in soruşturmasını "cadı avı" diye tanımlıyor.

    Trump daha önce WikiLeaks'in Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) elektronik postalarını sızdıracağını önceden bilmediğini iddia etmişti.

    22 Temmuz 2016'da WikiLeaks'in sızdırdığı DNC'nin iç yazışmaları, Clinton taraftarları ve diğer Demokrat Partili aday adayı Bernie Sanders destekçileri arasında bölünme yaratmıştı. Clinton adaylığı kazansa da, bu tartışma kampanyasına zarar vermişti.

    'ŞÜPHELERİM VAR, KANITIM YOK'

    Mualler, Roger Stone'a WikiLeaks e-postaları konusunda başkalarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili Kongre'ye yalan söyleme suçlamasında bulunmuştu.

    Stone, Wikileaks e-postalarını önceden bildiğini reddetmiş, ancak Reuters Haber Ajansı'nın incelediği telefon mesajları Stone'un birkaç kez Assange ile iletişim kurmaya çalıştığını göstermişti.

    Cohen, ifadesinde Trump'ı birçok konuda suçlayacak olmasına karşın, Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair doğrudan bir kanıta sahip olmadığını söyleceğini belirtti.

    Cohen "Kanıtım yok. Net konuşmak istiyorum. Ama şüphelerim var" dedi.

    New York'taki federal savcılar ve Özel Savcı Robert Mueller tarafından, kampanya fonlaması ihlalleri, vergi kaçakçılığı ve Kongre'ye Trump'ın şirketlerinin Moskova'daki planları konusunda yalan söylemek suçlamalarından üç yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, Mayıs'ta hapse girecek.

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    Etiketler:
    ifade, mahkeme, Donald Trump, Michael Cohen, ABD
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