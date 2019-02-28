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03:41 28 Şubat 2019
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    ABD Kongresi / Kongre binası

    ABD Kongresinden Kore Savaşı'nın bitişinin resmen ilan edilmesi için barış anlaşması tasarısı

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisinden bir grup Demokrat vekil, 1953'te ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı'nın bitişinin resmen ilan edilmesine yönelik Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD arasında bir barış antlaşmasının imzalanması için Meclise karar tasarısı sundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'da
    © REUTERS / Leah Millis
    Kritik zirveye saatler kala Trump'tan Kuzey Kore'ye mesaj: Harika fırsat
    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmesi öncesi ABD Kongresinde Kore Savaşı'na ilişkin ilginç bir karar tasarısı sunuldu.

    Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi California Vekili Demokrat Ro Khana ile 19 Demokrat vekilin imzası ile sunulan tasarıda, "(Karar) Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD arasındaki savaşın resmi ve nihai olarak bitirilmesine ilişkin bir barış anlaşmasının imzalanması ve bu amaçla acil olarak diplomatik angajmanın başlatılması çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verildi.

    'ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI ÜZERİNDE YASAL BİR ETKİSİ OLMAYACAK'

    Tasarıda, Kore Savaşı'nın resmen bitişinin ilanının veya imzalanacak barış anlaşmasının, ABD ile Güney Kore arasında 1953'te imzalanan ve ABD kuvvetlerinin süresiz olarak Kore Yarımadası'nda kalmasına olanak sağlayan Ortak Savunma Antlaşması'nın üzerinde yasal bir etkisinin olmayacağına dikkat çekildi.

    Hanoi Zirvesi
    © AFP 2018 / Manan Vatsyayana
    'ABD-Kuzey Kore zirvesinde savaşın bitişi ilan edilebilir'
    Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ve iki Kore arasında bir barışın ancak karşılıklı güvenle inşa edilebileceğine vurgu yapılan karar tasarısında, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma ve orada kalıcı bir barış için detaylı yol haritası çıkarması çağrısında bulunuldu.

    Kore Savaşı 1953'te tarafların silah bırakması ile durmuştu ancak barış antlaşması imzalanmadığı için savaş hali teknik olarak devam ediyor. Kuzey Kore'nin saldırılarını durdurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) 27 Haziran 1950'de, bölgede barış ve güvenliğin tekrar sağlanması için üye ülkelere Kore'ye asker gönderme çağrısında bulunmuş, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 devlet muharip birliklerini, 5 devlet de sağlık birliklerini BM ordusunun emrine vermişti.

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    Etiketler:
    Kore Savaşı, ABD Kongresi, Donald Trump, Kuzey Kore, Güney Kore, ABD
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