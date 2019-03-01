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15:41 01 Mart 2019
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    James Hart Stern Haziran 2012'de Jackson, Mississippi'de düzenlediği bir basın toplantısında

    Sanki Spike Lee'nin 'BlacKkKlansman' filmi: Ünlü siyah aktivist, tasfiyeye yemin ettiği Neo Nazilerin başına geçti

    © AP Photo / Rogelio V. Solis
    ABD
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    ABD'deki en eski ve en büyük neo-Nazi gruplardan Nasyonal Sosyalist Hareket'in (NSM) liderliğine, örgütü dağıtmaya yemin etmiş ünlü bir siyah aktivist geldi. Liderlerinin NSM'yi Trump çağına uygun dönüşümden geçirme projesine üyelerinin direnmesinin, böyle bir tasfiye yolu açtığı sanılıyor.

    İlk kez doğrudan eseri için Oscar alan Spike Lee 'after party'de
    © REUTERS / Danny Moloshok
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    Associated Press (AP) resmi belge ve mahkeme tutanaklarını incelerken, Spike Lee'nin Oscar ödüllü filmi 'BlacKkKlansman'ı çağrıştıran bir durumu ortaya çıkarıp dünyaya duyurdu.

    Filmde siyah bir polisin Ku Klux Klan'a (KKK) sızması gibi, en eski ve en büyük neo-Nazi gruplardan Nasyonal Sosyalist Hareket'in (NSM) başkanlığına da örgütü tasfiye yemini etmiş James Hart Stern geldi.

    KKK LİDERİYLE AYNI HÜCREDE HAPİS YATMIŞTI

    Yeni NSM lideri James Hart Stern, ırkçılıkla mücadele, ırklararası uzlaşma, çete şiddetiyle mücadele kampanya ve örgütlenmelerine öncülük etmiş, bu yolda adeta feleğin çemberinden geçmiş bir vaiz-aktivist.

    Öyle ki masum olduğu halde üstüne yıkılan bir yolsuzluktan 4 yıl hapis yatan Stern, 1964'te siyah gençler James Chaney, Andrew Goodman ve Michael Schwerner'in öldürülmesini planlayıp yönetmekten mahkum olmuş KKK lideri Edgar Ray Killen ile Ağustos 2010-Kasım 2011 arası aynı hücrede kalmıştı. Bu KKK cinayetleri, 'Mississippi Burning' filmi sayesinde tüm dünyada biliniyor.

    Amerikalı sinema oyuncusu Samuel L. Jackson
    © AFP 2018 / ANGELA WEISS
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    NASIL VE NEDEN?

    Michigan eyaletinin resmi kayıtlarına göre Detroit merkezli NSM'nin liderliği ocak ayında beyaz ırkın üstünlüğü savunan Jeff Schoep'ten ırkçılıkla mücadelenin ünlü isimlerinden James Hart Stern'e devrolmuş vaziyette.

    Siyah aktivistin nasıl ve neden ırkçı örgütün başına geçtiği bilinmiyor.

    Bu konudaki sorularına Schoep ve Stern'den geri dönüş alamadığını duyuran AP, Stern'in videolarına ve kendi kaynaklarına dayanarak, siyah aktivistin pozisyonunu örgütü dağıtmak için kullanmak istediğini aktardı.

    CHARLOTTESVILLE VAKASI

    Elindeki koz ise Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından bir süre furya haline gelen 'Sağı Birleştir' mitinglerinin 2017'de Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ayağında bir ırkçılık karşıtının öldürülmesiyle ilgili NSM'yi de hedef alan davalar. Charlottesville saldırısıyla ilgili ırkçı örgütlere dava açanlar, Virginia eyaletindeki bir federal mahkemeden, talep edilen belgeleri teslim etmediği, elektronik cihazlarıyla sosyal medya hesaplarına erişim sağlamadığı için Schoep'e karşı müeyyide talep etti.

    NSM LİDERİ OLARAK NSM ALEYHİNE KARAR İSTEDİ

    Charlottesville davası görülmeye başlanmadan grup aleyhine karar çıkarılmasını talep eden Stern de, perşembe günü mahkemeden NSM Başkanı sıfatıyla NSM aleyhine duruşmasız hüküm talep etti.

    "Kendisine karşı yapılan şikayette sıralanan tüm eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek NSM'nin kararıdır" diyen Stern, böylece örgütün Charlottesville davasıyla ilgili savunma yapmasını engellemeye çalıştı.

    NSM'DE İDEOLOJİK ANLAŞMAZLIK ÇIKINCA

    Geçen yıl NSM'de örgütlenme direktörlüğü de yapmış, ABD'nin tanınmış ırkçı isimlerinden Matthew Heimbach, tüm bu manzarayı AP için değerlendirdi.

    Bir süre önce Schoep ile ekibinin NSM'nin yönelimi konusunda sıradan üyelerle görüş ayrılığına düştüğünü anlatan Heimbach, grubun beyaz ırkın üstünlüğünü gösterişli şekilde savunmaya devam ederken siyaseten etkin olmayan pozisyonunu korumasını savunan sıradan üyelerin, Schoep'in getirmek istediği ideolojik değişikliklere direndiğini belirtti. 1994'te 21 yaşındayken başına geçtiği grubun adını da değiştiren Schoep'in ayrılması ve yerine Stern'in gelmesinin NSM'nin bilindiği haliyle bittiği anlamına geldiğini söyledi.

    'VEFAT İLANI'

    Eylemlerde büyük kalabalıkları etrafında toplayan NSM'nin geçen yıl aidatlarını ödeyen 40 faal üyesi olduğunu aktaran Heimbach "En uzun zamandır ayakta kalan beyaz milliyetçi örgütlerden biri için üzücü bir vefat ilanı" değerlendirmesini yaptı.

    NAZİ SİMGELERİNDEN ALT-RIGHT'A GEÇİŞ

    NSM Nazivari üniformalar ve Nazi selamı eşliğinde eylem yapmasıyla tanınırken, Schoep'in grubu yeni nesil ırkçılarla Yahudi karşıtlarına hitap edecek bir değişimden geçirmek ve bu uğurda Nazi sembolleriyle şov yapmanın bırakılmasını istediği belirtildi.

    STERN, 2017'DE SCHOEP ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

    Diğer yandan iki yıldır NSM'yi sekteye uğratmaya uğraşan Stern, Şubat 2017'de kendi websitesinden Schoep'le buluşacağını ve NSM'nin beyaz ırkın üstünlüğü savunan bir grup olmayı knadığını kabul eden bir beyanname imzalatacağını söylemişti.

    Stern sitesinde yayımladığı videoda şöyle diyor:

    "KKK ve NSM'yi ortadan kaldırmayı kişisel hedef belledim. Burada, bu ülkede bu iki örgüte çok uzun zamandır hiç hak etmedikleri ayrıcalıklar verilmiş durumda."

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