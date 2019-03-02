ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a göre Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için ikna çabaları sürüyor

Türkiye ile ABD arasında S-400 'pazarlığı' sürerken, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan Bloomberg'e konuştu.

© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja Gazeta ABD yönetiminin Patriot satmak için son teklifini Ankara reddetti

Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin ne tür tedbirler alacağı sorusunu "Bu gerçekleştiği zaman konuşuruz" şeklinde yanıtlayarak, ABD'nin Türkiye'ye Patriot satmayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

'HULUSİ AKAR'LA 5 KEZ KONUŞTUK'

Shanahan, göreve geldiği 1 Ocak gününden bu yana, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beş defa konuştuğunu da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakan Vekili, bu görüşmelerin başlıca konularının Suriye'deki durum ve Ankara'nın Moskova'dan almayı planladığı füze savunma sistemleri olduğunu kaydetti.

Shanahan bir kez daha Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda bu ülkeye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını ve beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarının üretimine katılmasını reddedeceklerini yineledi.

'TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK'

Türkiye'nin kendileri için stratejik bir ortak olduğunu ve öyle de kalacağını vurgulayan Shanahan, şu ifadeleri kullandı: "Benim pozisyonum, S-400'ler ve F-35'lerin uyumsuz oldukları, yani bir araya gelemeyecekleri şeklindedir. F-35'i stratejik ortağımızın silahlı kuvvetleri için kritik önemde bir araç haline getirecek bir çözüm bulmak istiyoruz."