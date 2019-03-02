ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a göre Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için ikna çabaları sürüyor

Türkiye ile ABD arasında S-400 'pazarlığı' sürerken, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan Bloomberg'e konuştu.
Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin ne tür tedbirler alacağı sorusunu "Bu gerçekleştiği zaman konuşuruz" şeklinde yanıtlayarak, ABD'nin Türkiye'ye Patriot satmayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja Gazeta
'HULUSİ AKAR'LA 5 KEZ KONUŞTUK'
Shanahan, göreve geldiği 1 Ocak gününden bu yana, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beş defa konuştuğunu da sözlerine ekledi.
Shanahan bir kez daha Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda bu ülkeye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını ve beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarının üretimine katılmasını reddedeceklerini yineledi.
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