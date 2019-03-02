ABD medyası: Ankara’nın S-400 alımı, Washington’a atılan bir tokat

Washington Examiner yazarı gazeteci Erin Dunne, Washington’un nefesini tutarak Rusya’nın ABD politikasına müdahalesiyle ilgili sorulara yanıt ararken Moskova’nın kaslarını gerdiğini, Ankara’nın da Rus füzelerinin alımıyla ilgili skandal kararı için ‘olmuş bitmiş mesele’ dediğine dikkat çekiyor.

Ankara’nın S-400 alımının Washington’a atılmış bir tokat olduğunu yazan Dunne, NATO üyesi olan Türkiye’nin Rus füzeleri almasının ittifakın birleşik savunma sistemini tehlikeye sokacağını belirterek, “Çünkü bu teknoloji, NATO sistemleriyle uyuşmuyor ve Moskova’nın planlarına uygun biçimde kusurlar içeriyor olabilir. Moskova, NATO’nun kendi üyelerini koruması gerektiği düşman” yorumunda bulundu.

ABD ve NATO’nun, Türkiye’nin Rusya’yla anlaşmadan vazgeçerek Patriot füzelerini alacağını umut ettiğini ifade eden Dunne, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Münih’te bu konuyla ilgili tedirginliğini dile getirerek haklı olduğunu yazdı. Rusya’nın, kendi etki alanında gördüğü ülkelere son zamanlarda baskı yaptığını iddia eden gazeteci, “Bugün durum son derece karmaşık hale gelse de ABD, Ankara ile ilişkileri iyileştirmeye çalışmalı” dedi.

Türkiye’nin, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu yollarının kesiştiği yerde anahtar öneme sahip coğrafi konumda bulunan önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Dunne, “Türkiye, ABD ve NATO’nun Ortadoğu operasyonları için başlangıç platformu rolünü oynayan stratejik bir müttefik” dedi.

Aynı stratejik düşüncelerle hareket eden başta Rusya diğer güçlerin de Türkiye’ye büyük önem verdiğini yazan Amerikan gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin Amerikan çıkarlarına indirilen ve ABD’yi Ortadoğu’ya erişimden mahrum bırakabilecek ve bölgedeki etkisini zayıflatabilecek açık bir darbe olduğunu savundu.