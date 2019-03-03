Bernie Sanders: Trump, ABD tarihinin en tehlikeli başkanı

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump'ın ABD tarihindeki ''en tehlikeli başkan'' olduğunu söyledi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Ortadoğu'ya 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapamadan uçağımızı indiremiyoruz

New York'un Brooklyn semtinde 2020 başkanlık kampanyasını başlatan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı Amerikan halkını ırk, cinsiyet ve din üzerinden bölmekle suçlayan Sanders, birlik sözü verdi.

Trump'ın, hükümeti kapatarak haftalık maaş çekiyle geçinen 800 bin federal çalışanı zor durumda bıraktığını kaydeden Sanders, kendisinin, Trump gibi lüks gökdelenler inşa etmek için milyonlarca dolar veren bir aileden gelmediğini söyledi.

Seçim kampanyasına katılanlara teşekkür eden Sanders, seçimlerde Demokratların başkan adaylığını kazanacağını ve ''ABD tarihinin en tehlikeli başkanı'' olarak nitelendirdiği Trump'ı yeneceğini ifade etti.