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20:07 03 Mart 2019
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    John Bolton

    Bolton: ABD Venezüella'daki iktidarın değişmesi için koalisyon kurmak istiyor

    © REUTERS / RonenZvulun
    ABD
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Venezüella'daki iktidarın değişmesi için koalisyon kurmaya çabaladığını belirtti.

    Venezuela's President Nicolas Maduro (2nd L) attends a military parade, as he is flanked by his wife Cilia Flores (L) and Venezuela's Defence Minister Vladimir Padrino Lopez (C), in Maracay, Venezuela September 26, 2017
    © REUTERS / Miraflores Palace
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda ABD'nin Venezüella'daki iktidarın değişmesi için koalisyon kurmaya çabaladığını açıkladı.

    Bolton, "İktidarın barışçıl bir şekilde (Venezüella Devlet Başkanı) Nicolas Maduro'dan geçici devlet başkanı olarak tanıdığımız (Venezüella Ulusal Meclis Başkanı) Juan Guaido'ya geçmesi için destek toplamaya çalışıyoruz. (Maduro'yu), yozlaşmış tüm rejimi değiştirmek için toplayabileceğimiz kadar geniş bir koalisyon görmek isterdim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

    Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
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    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ALMAN BASINI: GUAİDO'NUN 'İSYANI' BAŞARISIZ OLDU

    Geçen hafta Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Venezüella'daki muhaliflerin lideri Juan Guaido'nun ‘isyanının' başarısızlığa uğradığını yazmıştı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov- Veneüzella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez
    © Sputnik /
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    Guaido'nun ‘Vatanımızı özgürleştirmek uğruna tüm yöntemleri göz önünde bulundurmalıyız' sözlerinin muhalefet kanadının güçsüzlüğünü ortaya çıkardığı kaydedilen yazıda, ayrıca ülkenin meşru lideri Nicolas Maduro'nun, Guaido'nun zayıflığını, rakibinin ülkesini zengin kaynakları ile birlikte ‘Kuzey Amerika emperyalizminin sunağına' atma niyetinde olduğunun bir kanıtı olarak kullanabileceği ifade edilmişti.

    Gazete, her şeye rağmen muhaliflerin teslim olma niyetinde olmadıklarını ve ABD'den ciddi bir desek aldıklarını ekleyerek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Venezüella'daki değişimleri engellemeye çalışanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı yönündeki sözlerini hatırlatmıştı.

    Etiketler:
    muhalefet, iktidar, CNN, Beyaz Saray, Nicolas Maduro, Juan Guaido, John Bolton, Venezüella, ABD
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