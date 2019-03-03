Bolton: ABD Venezüella'daki iktidarın değişmesi için koalisyon kurmak istiyor

Bolton, "İktidarın barışçıl bir şekilde (Venezüella Devlet Başkanı) Nicolas Maduro'dan geçici devlet başkanı olarak tanıdığımız (Venezüella Ulusal Meclis Başkanı) Juan Guaido'ya geçmesi için destek toplamaya çalışıyoruz. (Maduro'yu), yozlaşmış tüm rejimi değiştirmek için toplayabileceğimiz kadar geniş bir koalisyon görmek isterdim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ
Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
ALMAN BASINI: GUAİDO'NUN 'İSYANI' BAŞARISIZ OLDU
Geçen hafta Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Venezüella'daki muhaliflerin lideri Juan Guaido'nun ‘isyanının' başarısızlığa uğradığını yazmıştı.
Gazete, her şeye rağmen muhaliflerin teslim olma niyetinde olmadıklarını ve ABD'den ciddi bir desek aldıklarını ekleyerek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Venezüella'daki değişimleri engellemeye çalışanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı yönündeki sözlerini hatırlatmıştı.
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