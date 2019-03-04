ABD'yi vuran hortumda 14 kişi öldü

Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.

Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde en az 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.

Tornado seen from the truck stop in Warner Robins, GA pic.twitter.com/A29G8P79vZ — Keith (@Keith_Irwin) March 3, 2019

​Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.

Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

When the 3D volume scan shows the tornado, its a big one. #alwx #gawx pic.twitter.com/Bdp633kKXX — Adam Lucio (@Aerostorms) March 3, 2019

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