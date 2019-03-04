Trump'a 'adaleti engelleme ve görevi kötüye kullanma' soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Trump ve yardımcılarına yönelik adaleti engelleme, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının soruşturulması kapsamında Beyaz Saray çalışanlarından Adalet Bakanlığı memurlarına kadar 60'dan fazla kişiye belge taleplerinin gideceğini söyledi.
Amerikan basını, soruşturmanın Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.
'TRUMP'IN ADALETİ ENGELLEDİĞİ AÇIK'
Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, ABD televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in ABD Kongresi'ne verdiği ifadeyi hatırlattı.
Nadler, "Cohen'in ifadesinden öğrendiğimiz şu ki; başkan doğrudan pek çok suçu kapsıyor, hem aday olduğu süreçte hem de Beyaz Saray'dayken" dedi.
Nadler, Trump'ın görevinden alınma sürecinin başlatılmasına ilişkin ise, "Daha o noktaya gelmeye çok var. Elimizde henüz kanıt yok, ama gerekli soruşturmayı başlatacağız" yorumunu yaptı.
BAŞKAN: CADI AVI
Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen özel savcı Robert Mueller'in yakın zamanda nihai raporunu Adalet Bakanlığı'na sunması bekleniyor.
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