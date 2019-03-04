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10:36 04 Mart 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'a 'adaleti engelleme ve görevi kötüye kullanma' soruşturması

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki 'adaleti engelleme, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma' soruşturması kapsamında bugün 60 kişiden belge talep edilecek. Soruşturmanın, Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılmasıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

    ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Trump ve yardımcılarına yönelik adaleti engelleme, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının soruşturulması kapsamında Beyaz Saray çalışanlarından Adalet Bakanlığı memurlarına kadar 60'dan fazla kişiye belge taleplerinin gideceğini söyledi.

    Michael Cohen
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    Trump'ın eski avukatı Cohen ifade verdi: Irkçı ve yalancı
    Belge talep edilecek kişiler arasında Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'un yanı sıra Trump'ın şirketler grubunun finans müdürü olan Allen Weisselberg de yer alıyor.

    Amerikan basını, soruşturmanın Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

    'TRUMP'IN ADALETİ ENGELLEDİĞİ AÇIK'

    Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, ABD televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in ABD Kongresi'ne verdiği ifadeyi hatırlattı.

    Nadler, "Cohen'in ifadesinden öğrendiğimiz şu ki; başkan doğrudan pek çok suçu kapsıyor, hem aday olduğu süreçte hem de Beyaz Saray'dayken" dedi.

    Bernie Sanders
    © AFP 2018 / Mandel Ngan
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    "Başkan'ın adaleti engellediği çok açık" diyen Nadler, kişisel servet edinmeden gücünü kötüye kullanma ve Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasına tehdit oluşturmaya kadar pek çok hukuk kuralını çiğnediğini söyledi.

    Nadler, Trump'ın görevinden alınma sürecinin başlatılmasına ilişkin ise, "Daha o noktaya gelmeye çok var. Elimizde henüz kanıt yok, ama gerekli soruşturmayı başlatacağız" yorumunu yaptı.

    BAŞKAN: CADI AVI

    Donald Trump
    Twitter
    'Trump, Kasım 2018'deki ara seçimler sırasında Rus İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlenmesini onayladı'
    Eski avukatı Cohen'in ifadeleri sonrası biraz daha köşeye sıkışan Donald Trump, ‘masum olduğunu' ve kendisine karşı bir ‘cadı avı başlatıldığını' savunuyor.

    Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen özel savcı Robert Mueller'in yakın zamanda nihai raporunu Adalet Bakanlığı'na sunması bekleniyor.

    Etiketler:
    adaleti engelleme, Belge, Suç, Seçimlere müdahale, görevi kötüye kullanmak, soruşturma, Yolsuzluk, Adalet Komitesi, Beyaz Saray, ABD Temsilciler Meclisi, Allen Weisselberg, Robert Mueller, Michael Cohen, Donald Trump Jr, Jerrold Nadler, Donald Trump, ABD
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