Trump şikayetçi: Bizim generallerle istihbaratçılar ticaretten anlamıyor

The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat brifinglerinde terör tehditlerine pek ilgi göstermediği, daha ziyade generallerinin analizlerinde ekonomiyi dikkate almadıklarından, ticaretten anlamadıklarından yakındığı iddiasını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ve istihbarat yetkililerinin kendisine verdikleri istihbarat brifinglerinde iş alemiyle ilgili değerlendirmeleri hesaba katmadıkları için kulaklarını çektiği öğrenildi.

The New York Times'a (NYT) konuşan eski bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan 'Generallerim işten, ticareten anlamıyor' diye yakınıyor" bilgisini verdi.

Habere göre istihbarat yetkilileri Trump'ın ilgisini canlandırabilmek için en sevdiği konular olan ekonomi ve tiacete odaklanacak şekilde sunumlarını yeniden şekillendiriyor.

İstihbarat yetkilileri, Trump'ı dar görüşlü olmakla suçlamamakla birlikte, bazıları bunun Başkan'ın terörizm ve küresel etkileri olan siyasi olaylar gibi tehditlere yanıt verme becerisine ket vurup vurmayacağını sorguluyor.

NYT'ye konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın yurtdışındaki Amerikan üslerinin maliyetleriyle ve müttefiklerin askeri harcamalarıyla ilgilendiğini, ama potansiyel terör komploları ve gizli casusluk faaliyetleriyle ilgili konularla daha az ilgilendiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis ise haberle ilgili değerlendirmesinde "Başkan Trump'ın tıpkı NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmaları, ortak çıkarları desteklemek için daha fazlasını yapmaları vurgusunda olduğu gibi ekonomiye odaklandığı aşikar bir olgudur" dedi