Trump'a bugüne değinki en büyük soruşturma

Demokratların çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi, Trump'ın adaleti engelleme, gücü kötüye kullanma ve yolsuzluk içinde olup olmadığına dair yeni bir soruşturma açtı. Soruşturma için ilk etapta en az 81 kişi ve kurumdan belge talep edildi. Trump'ın Putin'le kurduğu iletişimlerin kayıtları da dahil.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Başkanlık yaptığım için muazzam miktarda para kaybediyorum

ABD'de kasımdaki ara seçimlerle Demokrat Partililerin çoğunluğu ele geçirdiği Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a karşı çok geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Trump'ın adaleti engelleme, gücü kötüye kullanma ve yolsuzluk içinde olup olmadığına dair soruşturma için 81'den fazla kişi ve kurumdan bilgi, belge, ifade talep edildi. Talep edilen belgeler arasında Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kurduğu iletişimlerin kayıtları da var.

Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, bu soruşturmayla Trump'a karşı olası bir azil sürecinin temelini oluşturmayı amaçladıkları mesajını verdi.

Ancak Kongre'nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçi Partililer çoğunlukta.

Belge talebi gönderilenler Trump'ın Başkan seçilince yönetimini oğullarına devrettiği şirketleri, seçim kampanyası ve Beyaz Saray bağlantılı isimleri içeriyor.

Aralarında Adalet Bakanlığı, Trump'ın oğullarından Donald Trump Jr., yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın baş mali sorumlusu Allen Weisselberg, eski Beyaz Genel Sekreteri John Kelly ve eski Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn da var.

Yargı Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, "Kongre'nin sorumlu bir denetim yapmayı reddettiği iki yıl boyunva demokratik kurumlarımıza verilen zarara tanık olduk. Kuvvetler ayrılığı uyarınce Kongre gücün kötüye kullanılmasını kontrol etmeli" dedi.

Açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla soruşturma komisyonu, eski FBI Direktorü James Comey dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan bazı istifaların ABD Başkanı'nın olası keyfi af uygulamaları ve tanıklara müdahalesiyle ilgili olup olmadığını da araştıracak.

TRUMP: SİYASİ KOMPLO

Beyaz Saray yeni soruşturmayı doğrulurken Trump bir soru üzerine 'siyasi komplo' tepkisini gösterdi.

Ancak yeni soruşturmayla işbirliği yapacağını söyleyen Trump "Ben her zaman herkesle işbirliği yapıyorum" iddiasında bulundu.