Beyaz Saray'ı fast food istila etti

Trump yine şampiyon bir üniversite takımını ağırlarken Beyaz Saray'ın masalarını silme fast food kapladı. ABD Başkanı "Ben sizin ne istediğinizi bilirim" diyerek sporculara adeta zorla fast food yedirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 15 Ocak'ta üniversite Amerikan futbolu takımlarından Clemson Tigers'ı fast food ile ağırlarken bir mazereti vardı: Federal hükümet kapalıydı ve Beyaz Saray'da mutfak personeli bulunmuyordu.

Trump dün bir başka üniversite Amerikan futbolu takımı North Dakota State Bison'ı konuk etti. Beyaz Saray'ın yemek salonundaki dev maun masayı beyaz güller eşliğinde kaplayan porselen takımlarla gümüş tepsiler yine tepeleme hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk, tavuklu sandviç ve sos doluydu.

Takımı tanıtan ve nasıl şampiyon olduğunu anlatan bir konuşma yapan Trump, arada, "Şeflerimiz olabilir, şeflerimiz yemek yapabilir, ama bizim 'fast food'umuz var, çünkü ben sizi çok iyi biliyorum, millet" dedi.

Sözleri kahkahalarla karşılanan Trump, konuşması tamamlanana dek soğumamaları için yiyecekleri sıcak tuttuklarını sözlerine ekledi.

President Trump at White House event honoring the North Dakota State Bison: "We had the Clemson Tigers here and I did the same thing. We could have had chefs, we could have, but we got fast food because you know what, I know you people very well" https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/RMxeclDZEI — ABC News Politics (@ABCPolitics) 4 Mart 2019

Clemson Tigers'ı ağırlarken 'fast food'u 'muhteşem Amerikan yemeği' diye takdim etmiş ABD Başkanı, bu kez de fast food sipariş ederek yerli ve milli şirketleri desteklediklerine işaret etti. Takıma "Amerikan şirketlerini seviyoruz, değil mi" diye sordu.

IN PHOTOS: Trump treats the North Dakota State Bison football team, the 2018 FCS champions, to a meal of Chick-Fil-A sandwiches and Big Macs at the White House pic.twitter.com/2OsBHYJhW4 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 4 Mart 2019

Takıma "Hadi gidin yemek yiyin, keyfini çıkarın" demesinin ardından gazetecilerden Temsilciler Meclisi'nin kendisine açtığı yeni soruşturmayla ilgili soru gelince Trump şunları söyledi:

"(Soruşturmayla) işbirliği yapacağım, ben her zaman herkesle işbirliği yapıyorum. Hepsi komplo, kimseyle gizli anlaşma yapmışlığım yok, bunların hepsi siyasi komplo. Gençler siz bunu büyünce anlayacaksınız."

Bu arada North Dakota State Bison takımı Beyaz Saray'ın ardından Capitol'e konuk olduğunda Kongre üyeleri tarafından resmi bir yemekle ağırlanma şerefine nail oldu.